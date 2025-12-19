Подверженный травмам нападающий вернется в заявку Ювентуса

Легионер не выходил на поле полтора года.

Форвард Аркадиуш Милик близок к возвращению в поле. Главный тренер туринского Ювентуса Лучано Спаллетти собрался взять поляка на матч 16-го тура Серии A против столичной Ромы, сообщает официальный сайт клуба.

"Милик будет вызван завтра. Я увидел, что он как счастливый ребенок, который может играть в всегда любимую игру. Он полон энтузиазма, понимает собственную роль и имеет необходимые качества", – заявил алленаторе.

Милик получил травму связку колена в июне 2024 года. С тех пор он лишь однажды попал на скамейку запасных "бьянконери". В свою очередь несколько раз нападающий столкнулся с рецидивами.

Тем временем Рома собралась вернуть в Италию форварда мадридского Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!