Ювентус возобновил интерес к экс-лидеру Интера

"Бьянконери" готовят неочевидный трансфер.
Сегодня, 17:26       Автор: Антон Федорцив
Мауро Икарди / Getty Images
Мауро Икарди / Getty Images

Форвард стамбульского Галатасарая Мауро Икарди получил возможность вернуться в итальянскую Серию A. Туринский Ювентус всерьез нацелился на переход аргентинца, утверждает Николо Скира в X.

"Старая синьора" подготовила для нападающего контракт до лета 2027 года. На вечер воскресенья запланированы переговоры по Икарди между клубами. Турецкий гранд взвесит предложение, поскольку летом потеряет форварда бесплатно.

В нынешнем сезоне Икарди провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей. Ранее он защищал цвета французского ПСЖ. В чемпионате же Италии аргентинец выступал за генуэзскую Сампдорию и миланский Интер.

Тем временем итальянская Пиза отправила в отставку наставника команды Альберто Джилардино.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус галатасарай Мауро Икарди

