Звезда Реала покинул поле в слезах

Джуд Беллингем получил травму на старте поединка.
Сегодня, 15:33       Автор: Андрей Безуглый
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В воскресенье, 1 февраля, Реал принимает дома Райо Вальекано.

Уже на 10-й минуте поединка хозяева были вынуждены провести замену.

Джуд Беллингем ускорился за мячом и получил травму. Судя по поведению игрока, у него возникли проблемы с задней поверхностью бедра.

Арбелоа был вынужден совершить замену, выпустив Браима Диаса. Беллингем же покинул поле в слезах, вероятно, не только из-за травмы.

На старте поединка фанаты "сливочных" освистали команду за поражение от Бенфики. Больше всего фанатского осуждения досталось именно Беллингему и Винисиусу.

Ранее также сообщалось, что в Реале готовится очередная перестройка.

