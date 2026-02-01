Украина не удержалась в тройке, завершив мужскую эстафету на Евро-2026 в топ-10

В воскресенье, 1 февраля, в заключительный соревновательный день чемпионата Европы-2026 по биатлону в норвежском Шушене состоялась мужская эстафета.

Украину на дистанции представляла сборная в составе Артема Тищенко, Дениса Насыко, Романа Боровика и Богдана Цымбала, которая сумела финишировать на девятой позиции.

Тищенко свой стартовый этап гонки завершил на промежуточном шестом месте. Насыко после первого огневого рубежа удалось поднять команду еще на одну строчку, а после второй стрельбы и ошибок соперников он сумел еще улучшить позиции украинцев, вырвавшись на второе место.

Тем не менее во второй половине гонки удержаться в топ-3 сборной Украины не удалось. Боровик после первой стрельбы опустился на шестое место, а на передачу эстафеты пришел уже девятым, использовав в целом три дополнительных патрона. Цымбал с четырьмя дополнительными патронами свой финишный отрезок гонки завершил на той же позиции.

Победителем мужской эстафеты на чемпионате Европы стала сборная Норвегии. Второе место заняли немцы, а замкнули тройку призеров французы.

Чемпионат Европы-2026

Эстафета, мужчины

Норвегия (1+8) 1:17:08.4 Германия (2+10) +6.5 Франция (1+13) +55.2 Италия (2+10) +1:45.4 Швеция (2+11) +2:05.7 Финляндия (0+11) +2:18.0

...

9. Украина (0+11) +2:59.5

Сегодня чемпионат Европы в Шушене закроет женская эстафета, которая начнется в 14:45 по киевскому времени, а следить за гонкой можно будет в онлайн-трансляции.

