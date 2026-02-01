iSport.ua
Русский Українська

Украина не удержалась в тройке, завершив мужскую эстафету на Евро-2026 в топ-10

Победу в гонке одержали норвежские биатлонисты.
Сегодня, 13:38       Автор: Игорь Мищук
Денис Насыко / Getty Images
Денис Насыко / Getty Images

В воскресенье, 1 февраля, в заключительный соревновательный день чемпионата Европы-2026 по биатлону в норвежском Шушене состоялась мужская эстафета.

Украину на дистанции представляла сборная в составе Артема Тищенко, Дениса Насыко, Романа Боровика и Богдана Цымбала, которая сумела финишировать на девятой позиции.

Читай также: Гигонна победила в пасьюте чемпионата Европы-2026

Тищенко свой стартовый этап гонки завершил на промежуточном шестом месте. Насыко после первого огневого рубежа удалось поднять команду еще на одну строчку, а после второй стрельбы и ошибок соперников он сумел еще улучшить позиции украинцев, вырвавшись на второе место.

Тем не менее во второй половине гонки удержаться в топ-3 сборной Украины не удалось. Боровик после первой стрельбы опустился на шестое место, а на передачу эстафеты пришел уже девятым, использовав в целом три дополнительных патрона. Цымбал с четырьмя дополнительными патронами свой финишный отрезок гонки завершил на той же позиции.

Победителем мужской эстафеты на чемпионате Европы стала сборная Норвегии. Второе место заняли немцы, а замкнули тройку призеров французы.

Чемпионат Европы-2026
Эстафета, мужчины

  1. Норвегия (1+8) 1:17:08.4
  2. Германия (2+10) +6.5
  3. Франция (1+13) +55.2
  4. Италия (2+10) +1:45.4
  5. Швеция (2+11) +2:05.7
  6. Финляндия (0+11) +2:18.0

...

9. Украина (0+11) +2:59.5

Сегодня чемпионат Европы в Шушене закроет женская эстафета, которая начнется в 14:45 по киевскому времени, а следить за гонкой можно будет в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок чемпионата Европы-2026 по биатлону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Насыко Чемпионат Европы по биатлону Артем Тищенко сборная Украины по биатлону мужская эстафета

Статьи по теме

Чемпионат Европы по биатлону-2026: Норвегия выиграла мужскую эстафету, женщины своей гонкой закроют турнир Чемпионат Европы по биатлону-2026: Норвегия выиграла мужскую эстафету, женщины своей гонкой закроют турнир
Гигонна победила в пасьюте чемпионата Европы-2026 Гигонна победила в пасьюте чемпионата Европы-2026
Фрей выиграл гонку преследования на чемпионате Европы Фрей выиграл гонку преследования на чемпионате Европы
Валерия Дмитренко финишировала в топ-15 спринта на чемпионате Европы-2026 Валерия Дмитренко финишировала в топ-15 спринта на чемпионате Европы-2026

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реала, Интера, Ювентуса, ПСЖ и Бенфики
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Формула 116:00
Стала известна ключевая проблема болида Астон Мартин
Европа15:33
Звезда Реала покинул поле в слезах
Европа15:10
Зинченко посетил матч Аякса перед переходом в амстердамский клуб
Биатлон14:40
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
Теннис14:35
Алькарас впервые выиграл Australian Open, одолев в финале Джоковича
Легкая атлетика14:08
Геращенко выиграла первые соревнования после возвращения из декрета
Биатлон13:45
Чемпионат Европы по биатлону-2026: Норвегия выиграла мужскую эстафету, женщины своей гонкой закроют турнир
Другие страны13:42
Экс-звезда АПЛ покинул Мексику из-за расизма
Биатлон13:38
Украина не удержалась в тройке, завершив мужскую эстафету на Евро-2026 в топ-10
Европа13:05
Салах установил очередное достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK