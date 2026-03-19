Фермин сумел побить рекорд Хави
Фермин Лопес сумел превзойти достижение, установленное Хави в сезоне-2008/09.
Хавбек стал первым испанским футболистом Барселоны, набравшим 10 очков по системе гол+пас в одном розыгрыше Лиги чемпионов.
После матча против Ньюкасла, в котором он отметился голевой передачей, у него в активе 6 голов и 4 ассиста.
Most goal involvements by Spanish players in a single Champions League campaign for Barcelona:— Squawka (@Squawka) March 18, 2026
◉ 10 - Fermin Lopez (2025/26)
◎ 9 - Xavi (2008/09)
The first to reach double figures. 🔟 https://t.co/mD3lzjy8JU
Добавим, что ранее достичь двузначных показателей по системе гол+пас в турнире за один сезон удавалось только Хави.
Помимо достижений в матче против Ньюкасла, Барселона осталась без ключевого игрока.
