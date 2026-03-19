Фермин сумел побить рекорд Хави

Фермин Лопес сумел превзойти достижение, установленное Хави в сезоне-2008/09.

Хавбек стал первым испанским футболистом Барселоны, набравшим 10 очков по системе гол+пас в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

После матча против Ньюкасла, в котором он отметился голевой передачей, у него в активе 6 голов и 4 ассиста.

Most goal involvements by Spanish players in a single Champions League campaign for Barcelona:



◉ 10 - Fermin Lopez (2025/26)

◎ 9 - Xavi (2008/09)



The first to reach double figures. 🔟 https://t.co/mD3lzjy8JU — Squawka (@Squawka) March 18, 2026

Помимо достижений в матче против Ньюкасла, Барселона осталась без ключевого игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!