Фермин сумел побить рекорд Хави

Установил новый ориентир для игроков Барселоны.
Сегодня, 12:29       Автор: Валентина Чорноштан
Фермин Лопес / Getty Images

Фермин Лопес сумел превзойти достижение, установленное Хави в сезоне-2008/09.

Хавбек стал первым испанским футболистом Барселоны, набравшим 10 очков по системе гол+пас в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

После матча против Ньюкасла, в котором он отметился голевой передачей, у него в активе 6 голов и 4 ассиста.

Добавим, что ранее достичь двузначных показателей по системе гол+пас в турнире за один сезон удавалось только Хави.

Помимо достижений в матче против Ньюкасла, Барселона осталась без ключевого игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

