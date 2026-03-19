ФИА решает судьбу обновления силовой установки Ауди

Руководство Ауди пришло к выводу после двух Гран-при, что они теряют секунду с круга только из-за двигателя.

Они направили запрос в ФИА на разрешение обновления силовой установки. Однако по правилам только после шестой гонки сезона-2026 отстающие мотористы смогут получить возможность модернизировать свои агрегаты.

Отмечается, что из-за отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут появиться новые даты для обновления установок.

Кроме того, чтобы перестраховаться, Ауди отправила запрос в ФИА по пункту, позволяющему изменить агрегаты из-за того, что они проигрывают лидеру, Мерседес, более двух процентов по мощности.

К слову, победитель 24 часов Ле-Мана прокомментировал битву Хэмилтона и Леклера.

