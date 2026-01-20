iSport.ua
Ауди показала ливрею на дебютный сезон

Конюшня провела презентацию болида.
Сегодня, 20:59       Автор: Антон Федорцив
Ауди / formula1.com
Ауди / formula1.com

Команда Audi продемонстрировала свой первый болид в Формуле-1. Немецкий производитель представил машину R26.

Основным цветом ливреи стала серебристый. Задняя часть болида выполнена в оранжевом и черном цветах. Техническим спонсором новой конюшни стал онлайн-банк Revolut.

Ауди выкупила команду Заубер. Пилотами конюшни в первом самостоятельном сезоне останутся немец Нико Хюлькенберг и бразильский гонщик Габриэль Бортолето. Ауди будет заводской командой.

Тем временем новичок Рейсинг Буллз едва не разбил болид во время тренировочной сессии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ауди

