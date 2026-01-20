iSport.ua
Новичок Формулы-1 чуть не разбил болид во время первой же сессии

Арвид Линдблад неудачно провел свой первый заезд.
Сегодня, 16:30       Автор: Андрей Безуглый
Арвид Линдблад / Getty Images
Арвид Линдблад / Getty Images

Новичок Рейсинг Буллз и Формулы-1 Арвид Линдблад повредил новый болид команды.

Сегодня "быки" проводили шейкдаун в Имоле, и круг молодого пилота пошел не по плану.

В одном из поворотов Линдблад потерял управление над болидом и вылетел за пределы трассы.

К счастью для пилота и команды, гравийная ловушка сумела остановить болид прежде, чем тот столкнулся с ограждениями. В Сеть попали кадры эвакуации поврежденной машины.

Уже завтра Рейсинг Буллз там же на Имоле проведут первый официальный съемочный день.

Напомним, что на текущий момент лишь три команды показали новые ливреи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арвид Линдблад

