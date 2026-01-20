Новичок Формулы-1 чуть не разбил болид во время первой же сессии
Новичок Рейсинг Буллз и Формулы-1 Арвид Линдблад повредил новый болид команды.
Сегодня "быки" проводили шейкдаун в Имоле, и круг молодого пилота пошел не по плану.
В одном из поворотов Линдблад потерял управление над болидом и вылетел за пределы трассы.
К счастью для пилота и команды, гравийная ловушка сумела остановить болид прежде, чем тот столкнулся с ограждениями. В Сеть попали кадры эвакуации поврежденной машины.
#ArvidLindblad’s car after he spun at Variante Villeneuve earlier today.#F1 #VCARB #test #Imola pic.twitter.com/RBpD78r5VH— Jacopo Rava (@JacopoRava04) January 20, 2026
Уже завтра Рейсинг Буллз там же на Имоле проведут первый официальный съемочный день.
Напомним, что на текущий момент лишь три команды показали новые ливреи.
