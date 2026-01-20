Новичок Формулы-1 чуть не разбил болид во время первой же сессии

Новичок Рейсинг Буллз и Формулы-1 Арвид Линдблад повредил новый болид команды.

Сегодня "быки" проводили шейкдаун в Имоле, и круг молодого пилота пошел не по плану.

В одном из поворотов Линдблад потерял управление над болидом и вылетел за пределы трассы.

К счастью для пилота и команды, гравийная ловушка сумела остановить болид прежде, чем тот столкнулся с ограждениями. В Сеть попали кадры эвакуации поврежденной машины.

Уже завтра Рейсинг Буллз там же на Имоле проведут первый официальный съемочный день.

Напомним, что на текущий момент лишь три команды показали новые ливреи.

