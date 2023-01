Формула 1. Презентации болидов 2023 года

Найдется очень немного поклонников Формулы 1, которым нравится межсезонье. Можно было бы процитировать классика, но он для описания этого периода использовал не самые культурные слова.

Мы же, как и команды, понемногу готовимся к новому сезону. Кто-то уже объявил дату презентации болида 2023 года, а кто-то (привет, Мерседес) пока что ее скрывает, вместо этого публикуя другие интересные материалы.

Ред Булл

- дата презентации неизвестна

Феррари

Скудерия решила сделать подарок своим поклонникам на День святого Валентина - итальянцы организуют презентацию своего нового болида 14 февраля.

Стоит отметить, что ливрея прошлогодней машины получилась на 10/10. Посмотрим, что выйдет в этот раз.

SAVE THE DATE: are you ready to fall in love? 😍 ❤ pic.twitter.com/kqO11NUEGO — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 22, 2022

Мерседес

"Серебряные стрелы" пока что держат в секрете дату презентации. Однако немцы, как и годом ранее, берут другим: они первыми опубликовали видео с запуском мотора болида W14 следующего сезона.

W14's first words! 🤩



Firing up our 2023 @F1 car... pic.twitter.com/6delOaaE4H — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 22, 2022

Альпин

Чисто французская команда, которая интригует своим набором пилотов, представит свою машину в Лондоне 16 февраля. Болид получил имя А523.

It's nearly time to meet the A523...

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 4, 2023

МакЛарен

- дата презентации неизвестна

Альфа Ромео

- дата презентации неизвестна

Астон Мартин

По завершению прошлого сезона британцы решили долго не ждать и первыми объявить дату презентации. 13 февраля команда Джеймса Бонда в Сильверстоуне проведет презентацию болида AMR23.

It's coming together. ​#AMR23, revealed 13.02.23. pic.twitter.com/b9TG93Kiwa — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) December 16, 2022

Хаас

- дата презентации неизвестна

Альфа Таури

Младшие "быки" пока что претендуют на то, чтобы представить свой болид раньше всех. Франц Тост и компания готовятся к презентации АТ04, которая состоится в Нью-Йорке 11 февраля.

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 23, 2022

Уильямс

- дата презентации неизвестна