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Автоспорт

Формула 1. Презентации болидов 2023 года

ISPORT представляет презентации болидов команд Формулы 1 на сезон 2023 года.
Сегодня, 18:47
Концепт болида Формулы 1 / autosport.com
Концепт болида Формулы 1 / autosport.com

Найдется очень немного поклонников Формулы 1, которым нравится межсезонье. Можно было бы процитировать классика, но он для описания этого периода использовал не самые культурные слова.

Мы же, как и команды, понемногу готовимся к новому сезону. Кто-то уже объявил дату презентации болида 2023 года, а кто-то (привет, Мерседес) пока что ее скрывает, вместо этого публикуя другие интересные материалы.

Ред Булл

- дата презентации неизвестна

Феррари

Скудерия решила сделать подарок своим поклонникам на День святого Валентина - итальянцы организуют презентацию своего нового болида 14 февраля.

Стоит отметить, что ливрея прошлогодней машины получилась на 10/10. Посмотрим, что выйдет в этот раз.

Мерседес

"Серебряные стрелы" пока что держат в секрете дату презентации. Однако немцы, как и годом ранее, берут другим: они первыми опубликовали видео с запуском мотора болида W14 следующего сезона.

Альпин

Чисто французская команда, которая интригует своим набором пилотов, представит свою машину в Лондоне 16 февраля. Болид получил имя А523.

МакЛарен

- дата презентации неизвестна

Альфа Ромео

- дата презентации неизвестна

Астон Мартин

По завершению прошлого сезона британцы решили долго не ждать и первыми объявить дату презентации. 13 февраля команда Джеймса Бонда в Сильверстоуне проведет презентацию болида AMR23.

Хаас

- дата презентации неизвестна

Альфа Таури

Младшие "быки" пока что претендуют на то, чтобы представить свой болид раньше всех. Франц Тост и компания готовятся к презентации АТ04, которая состоится в Нью-Йорке 11 февраля.

Уильямс

- дата презентации неизвестна

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