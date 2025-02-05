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Автоспорт

Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года

Представляем Вашему вниманию расписание гоночных уик-эндов в 2025 году.
Сегодня, 17:13
Гран-при Мексики / Getty Images
Гран-при Мексики / Getty Images

Новый сезон Формулы 1 впервые с 2019 года стартует с этапа в Австралии. В 2025 году пройдут снова 24 гонки.

После тестов в Сахире (26-28 февраля) состоится официальный старт сезона. Первый Гран-при пройдет в Австралии (14 марта), последний - в Абу-Даби (7 декабря).

Также состоится возвращение Гран-при Китая, который последний раз был в календаре "королевы автоспорта" в 2019 году. Он должен был вернуться в 2021, 2022 и 2023 годах, но впоследствии был отменен.

Расписание Гран-при и результаты заездов:

  1. Гран-при Австралии (14 - 16 марта)
  2. Гран-при Китая (21 - 23 марта)
  3. Гран-при Австралии (22 - 24 марта)Гран-при Японии (4 - 6 апреля)
  4. Гран-при Бахрейна (11 апреля - 13 апреля)
  5. Гран-при Саудовской Аравии (18 - 20 апреля)
  6. Гран-при США, Майами (2 - 4 мая)
  7. Гран-при Имолы (16 - 18 мая) 
  8. Гран-при Монако (23 - 25 мая)
  9. Гран-при Испании (30 мая - 1 июня)
  10. Гран-при Канады (13 - 15 июня) 
  11. Гран-при Австрии (27 - 29 июня) 
  12. Гран-при Великобритании (4 - 6 июля) 
  13. Гран-при Бельгии (25 - 27 июля) 
  14. Гран-при Венгрии (1 - 3 августа)
  15. Гран-при Нидерландов (29 - 31 августа)
  16. Гран-при Италии (5 - 7 сентября)
  17. Гран-при Азербайджана (19 - 21 сентября)
  18. Гран-при Сингапура (3 - 5 октября)
  19. Гран-при США, Остин (17 - 19 октября)
  20. Гран-при Мексики (24 - 26 октября)
  21. Гран-при Бразилии (7 - 9 ноября)
  22. Гран-при США, Лас-Вегас (20 - 22 ноября)
  23. Гран-при Катара (28 - 30 ноября)
  24. Гран-при Абу-Даби (5 - 7 декабря)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.

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