Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
Представляем Вашему вниманию расписание гоночных уик-эндов в 2025 году.
Новый сезон Формулы 1 впервые с 2019 года стартует с этапа в Австралии. В 2025 году пройдут снова 24 гонки.
После тестов в Сахире (26-28 февраля) состоится официальный старт сезона. Первый Гран-при пройдет в Австралии (14 марта), последний - в Абу-Даби (7 декабря).
Также состоится возвращение Гран-при Китая, который последний раз был в календаре "королевы автоспорта" в 2019 году. Он должен был вернуться в 2021, 2022 и 2023 годах, но впоследствии был отменен.
Расписание Гран-при и результаты заездов:
- Гран-при Австралии (14 - 16 марта)
- Гран-при Китая (21 - 23 марта)
- Гран-при Австралии (22 - 24 марта)Гран-при Японии (4 - 6 апреля)
- Гран-при Бахрейна (11 апреля - 13 апреля)
- Гран-при Саудовской Аравии (18 - 20 апреля)
- Гран-при США, Майами (2 - 4 мая)
- Гран-при Имолы (16 - 18 мая)
- Гран-при Монако (23 - 25 мая)
- Гран-при Испании (30 мая - 1 июня)
- Гран-при Канады (13 - 15 июня)
- Гран-при Австрии (27 - 29 июня)
- Гран-при Великобритании (4 - 6 июля)
- Гран-при Бельгии (25 - 27 июля)
- Гран-при Венгрии (1 - 3 августа)
- Гран-при Нидерландов (29 - 31 августа)
- Гран-при Италии (5 - 7 сентября)
- Гран-при Азербайджана (19 - 21 сентября)
- Гран-при Сингапура (3 - 5 октября)
- Гран-при США, Остин (17 - 19 октября)
- Гран-при Мексики (24 - 26 октября)
- Гран-при Бразилии (7 - 9 ноября)
- Гран-при США, Лас-Вегас (20 - 22 ноября)
- Гран-при Катара (28 - 30 ноября)
- Гран-при Абу-Даби (5 - 7 декабря)
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.