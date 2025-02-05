Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года

Новый сезон Формулы 1 впервые с 2019 года стартует с этапа в Австралии. В 2025 году пройдут снова 24 гонки.

После тестов в Сахире (26-28 февраля) состоится официальный старт сезона. Первый Гран-при пройдет в Австралии (14 марта), последний - в Абу-Даби (7 декабря).

Также состоится возвращение Гран-при Китая, который последний раз был в календаре "королевы автоспорта" в 2019 году. Он должен был вернуться в 2021, 2022 и 2023 годах, но впоследствии был отменен.

Расписание Гран-при и результаты заездов:

Гран-при Австралии (14 - 16 марта) Гран-при Китая (21 - 23 марта) Гран-при Австралии (22 - 24 марта)Гран-при Японии (4 - 6 апреля) Гран-при Бахрейна (11 апреля - 13 апреля) Гран-при Саудовской Аравии (18 - 20 апреля) Гран-при США, Майами (2 - 4 мая) Гран-при Имолы (16 - 18 мая) Гран-при Монако (23 - 25 мая) Гран-при Испании (30 мая - 1 июня) Гран-при Канады (13 - 15 июня) Гран-при Австрии (27 - 29 июня) Гран-при Великобритании (4 - 6 июля) Гран-при Бельгии (25 - 27 июля) Гран-при Венгрии (1 - 3 августа) Гран-при Нидерландов (29 - 31 августа) Гран-при Италии (5 - 7 сентября) Гран-при Азербайджана (19 - 21 сентября) Гран-при Сингапура (3 - 5 октября) Гран-при США, Остин (17 - 19 октября) Гран-при Мексики (24 - 26 октября) Гран-при Бразилии (7 - 9 ноября) Гран-при США, Лас-Вегас (20 - 22 ноября) Гран-при Катара (28 - 30 ноября) Гран-при Абу-Даби (5 - 7 декабря)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.