Сиренко узнал сроки возвращения на ринг

Украинский супертяжеловес намерен вернуться на ринг до конца года.

Владислав Сиренко планирует провести следующий бой в декабре 2026 года. Об этом сообщает LuckyPunch со ссылкой на промоутера боксера Кита Коннолли.

При этом точная дата поединка, место его проведения и имя будущего соперника пока не объявлены.

Сиренко выступает под эгидой промоутерской компании Zuffa Boxing. Свой предыдущий бой украинец провел в конце июля, когда нокаутировал шведа Отто Валлина в десятом раунде. Поединок состоялся в Нью-Йорке и стал для Владислава первым выходом на ринг с июля 2025 года.

Тогда украинец потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив британцу Соломону Дакресу единогласным решением судей. Их встреча прошла в андеркарде реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

На данный момент в активе Сиренко 23 победы, 20 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение.

Напомним, американские боксеры Девин Хэйни и Шакур Стивенсон могут провести поединок 28 ноября в Атланте.

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