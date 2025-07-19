Сиренко - Дэкрес: лучшие моменты боя - видео
Украинский боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) потерпел поражение в бою с британцем Соломоном Дэкресом (10-1, 3 КО).
Десятираундовый поединок состоялся в рамках вечера бокса на стадионе Уэмбли в Лондоне, главным событием которого станет бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.
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Украинский супертяжеловес впервые проиграл на профессиональном ринге, уступив британскому сопернику единогласным решением судей со счетом 91-99, 92-98, 92-99.
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Сиренко - Дэкрес:
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами боев андеркарда Усик - Дюбуа.
Источник: MEGOGO
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