Усик - Дюбуа: полный андеркард вечера бокса - расписание и результаты

ISPORT.ua представляет полное расписание боксерского шоу в Лондоне на Уэмбли, которое возглавит реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Для украинца и британца это будет уже вторая очная встреча в ринге. В августе 2023 года в польском Вроцлаве Усик нокаутом остановил своего оппонента в девятом раунде, чему предшествовал скандальный удар ниже пояса в пятой трехминутке от Дюбуа, который вызвал много споров и который команда британца безуспешно пыталась обжаловать, доказывая легитимность действий своего подопечного.

На кону будущего поединка будут стоять все четыре основных титула в дивизионе и звание абсолютного чемпиона, которое может покориться украинскому боксеру уже третий раз в карьере.

Второй бой Усик - Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, возглавив боксерское шоу на легендарной арене Уэмбли в столице Англии Лондоне.

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Ранее был представлен полный андеркард будущего вечера бокса, главным событием которого станет поединок Усика с Дюбуа.

В рамках шоу также выступят еще два украинца. Обладатель пояса IBF Inter-Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин проведет защиту против чемпиона Великобритании Льюиса Эдмондсона. Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко встретится в ринге с британцем Соломоном Дэкресом. Изначально украинец должен был драться с соотечественником Андреем Новицким, но тот снялся с поединка из-за травмы.

В последнем перед реваншем Усик - Дюбуа поединке в ринг выйдут бывший чемпион мира в тяжелом и втором тяжелом весе британец Лоуренс Околи и действующий обладатель титула WBC в бриджервейте южноафриканец Кевин Лерена, которые подерутся в лимите супертяжелого веса.

Полный кард боксерского шоу Усик - Дюбуа 2:

Александр Усик (23-0, 14 KO) - Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) - Кевин Лерена (31-3, 15 KO)

Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе

Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) - Соломон Дэкрес (9-1, 3 KO)

Рейтинговый бой в супертяжелом весе

Рейтинговый бой в супертяжелом весе Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) - Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO)

Бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе

Бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе Лаша Гурули (1-0, 0 КО) - Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО)

Рейтинговый бой в первом полусреднем весе

Рейтинговый бой в первом полусреднем весе Адам Хамед (5-0, 3 КО) - Эсекиль Грегорес (3-24, 0 КО)

Рейтинговый бой в первом полусреднем весе

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе начнется около 23:30 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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