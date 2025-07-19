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Околи защитил титул WBC SIlver

Лоуренс победил единогласным решением судей.
Вчера, 23:54       Автор: Василий Медвидь

В рамках вечера бокса в Лондоне британец Лоуренс Околи встретился с Кевином Лереной из ЮАР.

Бой за звание чемпиона в тяжелом весе по версии WBC Silver длился 10 раундов. Победу одержал Околи единогласным решением судей.

Лоуренс защитил свой титул, который был завоеван в бою против немца Хуссейна Мухаммеда в декабре прошлого года.

Напомним, ранее в андеркарде боя Усик - Дюбуа Даниэль Лапин одолел Льюиса Эдмондсона.

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