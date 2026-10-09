Роналду осталось 20 голов до исторической отметки

Криштиану Роналду продолжает пополнять свой голевой счет в Саудовской Аравии: уже 980 мячей на профессиональном уровне.

41-летний португальский нападающий забил в домашнем матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Дирии, который состоялся в пятницу, 9 октября. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Роналду открыл счет на 23-й минуте встречи. Французский вингер Кингсли Коман ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, однако голкипер соперника отбил мяч. Португалец оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку.

Этот гол стал для Криштиану 980-м в официальных матчах за клубы и сборную Португалии. Теперь ему осталось забить всего 20 мячей, чтобы достичь желаемой отметки в 1000 голов за карьеру.

Матч стал для Роналду первым после возвращения из расположения национальной команды, где у него возник конфликт с главным тренером Жорже Жезушем. Нападающий покинул сборную на фоне скандала, а позднее публично изложил свою версию произошедшего.

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