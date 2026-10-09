Двукратный обладатель Кубка Стэнли выбыл на шесть недель

Форвард Флорида Пантерз Брэд Маршан пропустит около шести недель из-за травмы нижней конечности. Об этом сообщил главный тренер команды Пол Морис.

"Три недели ему понадобится, чтобы вернуться на лед, еще три — на реабилитацию", — цитирует наставника Reuters.

Маршан получил повреждение в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингз, который завершился победой Флориды со счетом 2:1. После попадания клюшкой по лицу форвард потерял равновесие и ударился правым коньком о штангу ворот. При этом обе ноги игрока неестественно изогнулись.

38-летний хоккеист схватился за левое колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Ему потребовалась помощь партнеров по команде.

Маршан пропустил первые два матча сезона из-за проблем с бедром и спортивной грыжи. В двух последующих играх он успел забросить одну шайбу.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступает в НХЛ с 2009 года. За это время он набрал 1035 очков (452 гола и 583 результативные передачи) в 1154 матчах регулярных чемпионатов. Большую часть карьеры форвард провел в Бостон Брюинз, а в 2025 году присоединился к Флориде.

Напомним, 7 октября прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

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