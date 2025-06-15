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Ветеран Флориды установил два рекорда века в финалах Кубка Стэнли

Неожиданный лидер ведет Пантерз к трофею.
Сегодня, 10:22       Автор: Антон Федорцив
Брэд Маршан / Getty Images
Брэд Маршан / Getty Images

Нападающий Флориды Брэд Маршан дублем приложился к третьей победе над Эдмонтоном (5:2) в финале Кубка Стэнли. Канадец установил два достижения серий XXI века, сообщает официальный сайт НХЛ.

Маршан оформил 6 шайб в финальной серии этого года. В последний раз шесть и более голов в финалах Кубка Стэнли забросили почти четыре десятилетия назад. В финале 1988 года финн из Эдмонтона Эса Тикканен отличился 6 раз в серии против Бостона.

Кроме того, Маршан оформил 13-й гол в финальных сериях плей-офф за карьеру. По этому показателю в нынешнем столетии у него нет равных. Всего в Кубке Стэнли-2025 канадский вингер набрал 20 очков (10 шайб, 10 ассистов).

Напомним, Флорида вплотную приблизилась к завоеванию Кубка Стэнли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Стэнли Флорида Пантерз Брэд Маршан

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