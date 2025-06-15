Кубок Стэнли: Флорида в третий раз обыграла Эдмонтон в финальной серии

В ночь на воскресенье, 15 июня, прошел очередной игровой день плей-офф НХЛ, в рамках которого состоялся очередной финальный матч Кубка Стэнли. Флорида одержала выездную победу над Эдмонтоном и снова вышла вперед в серии.

Пантерз повели в середине первого периода, когда Маршан реализовал момент после выигранного вбрасывания в средней зоне. А под занавес 20-минутки Беннетт удачно сыграл на добивании. На старте же 3-го периода Маршан самостоятельно разобрался с обороной Ойлерз.

Эдмонтон ответил сольной шайбой Макдэвида. Однако, Райнхарт из левой зоны вбрасывания вернул преимущество Флориды. Перри восстановил интригу дальним броском, но Луостаринен расписался в пустых воротах.

Результат матча Кубка Стэнли за 14 июня

Эдмонтон - Флорида - 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)

0:1 - 9" Маршан (Лунделл)

0:2 - 18" Беннетт (М. Ткачук)

0:3 - 45" Маршан (Луостаринен)

1:3 - 47" Макдэвид (Экхольм, Бушар)

1:4 - 48" Райнхарт (Барков)

2:4 - 56" Перри (Нерс, Драйзайтль)

2:5 - 58" Луостаринен

Флорида ведет в серии 3:2.

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