iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Кубок Стэнли: Флорида в третий раз обыграла Эдмонтон в финальной серии

Вашему вниманию результат и обзор поединка игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:33       Автор: Антон Федорцив
Эдмонтон – Флорида / Getty Images
Эдмонтон – Флорида / Getty Images

В ночь на воскресенье, 15 июня, прошел очередной игровой день плей-офф НХЛ, в рамках которого состоялся очередной финальный матч Кубка Стэнли. Флорида одержала выездную победу над Эдмонтоном и снова вышла вперед в серии.

Пантерз повели в середине первого периода, когда Маршан реализовал момент после выигранного вбрасывания в средней зоне. А под занавес 20-минутки Беннетт удачно сыграл на добивании. На старте же 3-го периода Маршан самостоятельно разобрался с обороной Ойлерз.

Эдмонтон ответил сольной шайбой Макдэвида. Однако, Райнхарт из левой зоны вбрасывания вернул преимущество Флориды. Перри восстановил интригу дальним броском, но Луостаринен расписался в пустых воротах.

Результат матча Кубка Стэнли за 14 июня

Эдмонтон - Флорида - 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)

0:1 - 9" Маршан (Лунделл)
0:2 - 18" Беннетт (М. Ткачук)
0:3 - 45" Маршан (Луостаринен)
1:3 - 47" Макдэвид (Экхольм, Бушар)
1:4 - 48" Райнхарт (Барков)
2:4 - 56" Перри (Нерс, Драйзайтль)
2:5 - 58" Луостаринен

Флорида ведет в серии 3:2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Стэнли Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз

Статьи по теме

Кубок Стэнли: Флорида снова повела в финальной серии Кубок Стэнли: Флорида снова повела в финальной серии
Бомбардир Флориды повторил рекорд плей-офф НХЛ Бомбардир Флориды повторил рекорд плей-офф НХЛ
НХЛ. Эдмонтон стартовал с победы в финале Кубка Стэнли НХЛ. Эдмонтон стартовал с победы в финале Кубка Стэнли
Капитан Флориды получил награду перед финалом Кубка Стэнли Капитан Флориды получил награду перед финалом Кубка Стэнли

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: молодежка Украины встретится с Финляндией U-21, Бавария и ПСЖ стартуют на Клубном ЧМ-2025
просмотров

Последние новости

НХЛ09:09
Кубок Стэнли: Флорида снова повела в финальной серии
Бокс08:52
Хитчинс нокаутировал Камбососа в премьерной защите титула
Киберспорт08:20
NaVi драматично переиграли G2 и пробились в плей-офф "мажора" в Остине
Другие страны07:59
Интер Майами едва не проиграл Аль-Ахли матч-открытие Клубного ЧМ-2025
НХЛ07:33
Кубок Стэнли: Флорида в третий раз обыграла Эдмонтон в финальной серии
Европа07:10
Футбол сегодня: молодежка Украины встретится с Финляндией U-21, Бавария и ПСЖ стартуют на Клубном ЧМ-2025
Формула 100:39
Гран-при Канады: Расселл завоевал поул
Европа00:31
Италия назначит легенду сборной на пост тренера
Европа00:14
Чемпионат Европы U-21: Португалия уничтожила Польшу, Франция еле вырвала победу над Грузией
Европа00:06
Франция U-21 вырвала победу над сверстниками из Грузии в матче с сумасшедшей концовкой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK