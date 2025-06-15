Кубок Стэнли: Флорида в третий раз обыграла Эдмонтон в финальной серии
В ночь на воскресенье, 15 июня, прошел очередной игровой день плей-офф НХЛ, в рамках которого состоялся очередной финальный матч Кубка Стэнли. Флорида одержала выездную победу над Эдмонтоном и снова вышла вперед в серии.
Пантерз повели в середине первого периода, когда Маршан реализовал момент после выигранного вбрасывания в средней зоне. А под занавес 20-минутки Беннетт удачно сыграл на добивании. На старте же 3-го периода Маршан самостоятельно разобрался с обороной Ойлерз.
Эдмонтон ответил сольной шайбой Макдэвида. Однако, Райнхарт из левой зоны вбрасывания вернул преимущество Флориды. Перри восстановил интригу дальним броском, но Луостаринен расписался в пустых воротах.
Результат матча Кубка Стэнли за 14 июня
Эдмонтон - Флорида - 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)
0:1 - 9" Маршан (Лунделл)
0:2 - 18" Беннетт (М. Ткачук)
0:3 - 45" Маршан (Луостаринен)
1:3 - 47" Макдэвид (Экхольм, Бушар)
1:4 - 48" Райнхарт (Барков)
2:4 - 56" Перри (Нерс, Драйзайтль)
2:5 - 58" Луостаринен
Флорида ведет в серии 3:2.
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