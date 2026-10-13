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НХЛ: Флорида уступила Баффало, Оттава победила Нью-Джерси, Миннесота обыграла Вегас

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:44       Автор: Игорь Мищук
Баффало обыграл Флориду / Getty Images
Баффало обыграл Флориду / Getty Images

В ночь на вторник, 13 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 12 октября

Баффало – Флорида – 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Доун (Кребс), 1:1 – 11 Лунделль (Вилманис, Экблад), 2:1 – 15 Далин (Томпсон, Куинн), 2:2 – 26 Райнхарт (Мэттью Ткачак, Джонс), 3:2 – 31 Маклеод (Пауэр, Зеллвегер), 3:3 – 33 Райнхарт (Джонс, Брэди Ткачак), 4:3 – 47 Эстлунд (Куинн, Бенсон), 5:3 – 53 Томпсон (Кребс, Пауэр)

Нью-Джерси – Оттава – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 21 Пинто (Жиру, Амадио), 0:2 – 28 Холлидей (Козенс, Штюцле), 0:3 – 51 Штюцле (Спенс, Шабо), 1:3 – 55 Грицюк (Джек Хьюз), 1:4 – 57 Клевен

Миннесота – Вегас – 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Болди (К. Хьюз, Мяяття), 2:0 – 14 Шабанов (К. Хьюз), 3:0 – 16 Юров (Лоренц, Бринк), 3:1 – 22 Андерссон (Лавуа, Гертл), 3:2 – 49 Карлссон (Марнер, Хауден), 4:2 – 58 Эрикссон Эк (Капризов)

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