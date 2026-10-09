Украина забила трижды и обыграла Словакию в плей-офф отбора на ЧМ-2027

Женская сборная Украины начала борьбу за путевку на чемпионат мира-2027 з победы над Словакией.

После ничьей по ходу первого тайма команда сумела дважды отличиться сразу после перерыва и создала комфортное преимущество перед ответной встречей.

Украинки повели в счете на 10-й минуте: Виктория Гирин оказалась быстрее всех после отраженного вратарем удара Тамилы Химич и отправила мяч в ворота. Словакии удалось отыграться незадолго до перерыва. После назначения пенальти Шурновска восстановила равновесие.

После паузы сборная Украины быстро изменила ход встречи. На 47-й минуте Вероника Андрухив завершила атаку с участием Яны Калининой и вновь вывела гостей вперед. А на 52-й минуте Бойчук воспользовалась еще одним отскоком после удара Химич и увеличила разрыв до двух мячей.

Словацкая команда могла забить и с игры в первом тайме: удар Марии Миколайовой из-за пределов штрафной пришелся в перекладину. Однако после перерыва Украина надежно воспользовалась своими шансами и увезла победу со счетом 3:1.

Отбор на женский ЧМ-2027

Первый раунд плей-офф, первый матч

Словакия — Украина — 1:3

Голы: Шурновска, 42 (пен.) — Гирин, 10, Андрухив, 47, Бойчук, 52.

Ответный матч состоится 13 октября в 18:00 по киевскому времени. Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу за выход на ЧМ-2027 и во втором раунде плей-офф встретится с победителем пары Греция — Англия.

Напомним, Арда Туран может возглавить сборную Турции после увольнения тренера.

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