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Почти как у мужской: Женская сборная Украины получила соперников в Лиге наций-2025

Украинские футболистки будут играть в дивизионе B турнира.
Сегодня, 15:38
Женская сборная Украины / УАФ
Женская сборная Украины / УАФ

В четверг, 7 ноября, состоялась жеребьевка женской Лиги наций УЕФА, по итогам которой своих соперников получила сборная Украины.

Украинская национальная команда попала в группу 4 дивизиона В, где сыграет с Чехией, Хорватией и Албанией, сообщает пресс-служба УАФ.

Стоит отметить, что украинки получили в соперники почти те же национальные команды, что и у "сине-желтых" в аналогичном мужском турнире, где подопечные Сергея Реброва выступают также в лиге B в группе с чехами, албанцами и грузинами.

Читай также: Лига наций: Украина занимает последнюю строчку в своей группе

Групповой этап определит, какие четыре команды из Лиги А пройдут в финальный этап, а также кто повысится и понизится в классе между лигами накануне европейского отбора к чемпионату мира среди женщин 2027 года в Бразилии.

Победители групп лиг В и С перейдут в следующем цикле в лиги А и В, последние команды лиг А, В и две худшие третьи команды Лиги В опустятся в лиги В и С соответственно. В плей-офф сыграют третьи сборные Лиги А против вторых Лиги В, две лучшие третьи команды Лиги В против двух лучших команд Лиги С.

Матчи группового этапа Лиги наций будут сыграны с февраля по июнь 2025 года.

Напомним, ранее женская сборная Украины по футболу вышла во второй раунд плей-офф отбора Евро-2025.

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