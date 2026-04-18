iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Женская сборная Украины потерпела четвертое поражение в квалификации ЧМ-2027

Украинские футболистки разгромно уступили действующим чемпионкам мира испанкам.
Сегодня, 20:18       Автор: Игорь Мищук
Украина проиграла Испании / Getty Images

В субботу, 18 апреля, женская сборная Украины по футболу провела свой матч четвертого тура квалификации чемпионата мира-2027, потерпев очередную неудачу.

Подопечные Ии Андрущак встречались в гостях в Кордове с действующими чемпионками мира испанками и разгромно проиграли со счетом 0:5.

Испанская сборная забила быстрый гол, который остался единственным в матче до перерыва. Однако во втором тайме хозяйки поля отправили в ворота украинок еще четыре безответных мяча.

Испания - Украина 5:0

Голы: Имаде, 2, 47, Мендес, 61, Наварро, 71, Лопес, 76

Для сборной Украины это поражение стало четвертым в четырех матчах квалификации, и сейчас "сине-желтые" занимают последнее место в своем квартете. Украинки на старте отбора проиграли Англии (1:6), затем уступили Испании (1:3) и потерпели минимальное поражение от Исландии (0:1).

Заключительные поединки квалификации украинская команда проведет против Исландии (5 июня) и Англии (9 июня).

Прямые путевки на ЧМ-2027 получат только победители четырех групп Лиги А. Вторые и третьи команды попадут в плей-офф квалификации, а сборные, занявшие четвертые места вылетят в дивизион В Лиги наций, но также продолжат борьбу в плей-офф отбора чемпионата мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женская сборная Украины по футболу

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK