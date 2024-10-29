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Женская сборная Украины по футболу вышла во второй раунд плей-офф отбора Евро-2025

Украинки одолели турецких соперниц и пробились в решающую стадию квалификации.
Вчера, 20:33
Женская сборная Украины / УАФ
Женская сборная Украины / УАФ

Во вторник, 29 октября, женская сборная Украины по футболу провела ответный матч первого раунда плей-офф квалификации Евро-2025 против Турции.

После ничьей 1:1 в первой встрече команда Владимира Пятенко во втором поединке одержала победу со счетом 2:0 и вышла в решающий этап отбора на континентальное первенство.

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Украинки повели в матче на 14-й минуте благодаря автоголу Эды Караташ, а на 34-й минуте Любовь Шматко удвоила преимущество "сине-желтых". Во второй половине встречи турецкая команда сумела забить, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Источник: УАФ

Украина - Турция 2:0 (первый матч - 1:1)

Голы: Караташ, 14 (аг), Шматко, 34

Украина: Самсон, Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская, Андрухив (Гирын, 73), Петрик, Химич (Семкив, 89), Овдийчук, Калинина (Молодюк, 80), Кравчук (Глущенко, 89).

Турция: Акгез, Эзев (Закар, 90+1), Караташ, Абрахамссон, Дживелек, Топчу, Джал, Кескин (Ханчар, 66), Тюркоглу (Садикоглу, 73), Шекер, Пекел (Карабулут, 46).

Предупреждения: Басанская 44, Овдийчук 90+4, Корсун 90+5 - Дживелек 88, Джал 90+3, Шекер 90+4.

Во втором раунде отбора Евро-2025 сборная Украины встретится с победителем пары Бельгия - Греция. Первый матч этих команд завершился вничью 0:0.

Решающие поединки квалификации чемпионата Европы состоятся 27 ноября и 3 декабря.

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