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Автоспорт

В Сеть слили новый болид Ред Булл, который засветился в Сильверстоуне

Представители компании не обрадуются этому инциденту, который произошел за несколько дней до презентации.
Сегодня, 11:29
Ред Булл / Getty Images
Ред Булл / Getty Images

В социальных сетях появились снимки нового болида Ред Булл на сезон-2024 под названием RB20, после его обкатки в Сильверстоуне, сообщает Motorsport.

Команда из Милтон-Кинса официально представит свою машину 15 февраля. Однако это не спасло команду от тайной съемки посторонних людей.

Во вторник, 13 февраля, Макс Ферстаппен проехал несколько кругов на Сильверстоуне. Источник сообщает, что видео было записано человеком из отеля напротив боксов трассы.

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Считается, что RB20 является лишь стартовой версией болида. Ред Булл воздерживается от раскрытия слишком подробной информации о своих окончательных гоночных характеристиках до того, как в этом появится необходимость.

Это может означать, что в предсезонные тесты Формулы 1 на следующей неделе в Бахрейне или на первую гонку сезона будет внесено множество изменений, которые могут заставить болид выглядеть совсем по-другому.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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