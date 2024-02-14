Руководитель Феррари: Звонок Сайнсу с новостями о Хэмилтоне был одним из самых трудных

При этом Фредерику Вассеру пришлось объясняться еще и перед своим другом Тото Вольффом.

Руководитель Феррари Фредерик Вассер признался, что звонок Карлосу Сайнсу с сообщением о том, что в 2025 году его заменит Льюис Хэмилтон, был для него одним из "самых трудных" телефонных звонков, сообщает Motorsport.

Он в шутку сравнил это с первым звонком своему близкому другу и руководителю команды Мерседес Тото Вольффу после того, как он увел у австрийца пилота.

Вассер ожидает, что, несмотря на очевидное разочарование в связи с потерей места в команде, испанец останется полностью преданным делу в этом году, настаивая на том, что команда продолжит поддерживать его.

"Как вы понимаете, это был не самый простой звонок в моей жизни. Я полностью убежден, что он очень профессиональный гонщик, что он понимает, что впереди нас ждет долгий сезон, что это огромные возможности", - сказал Вассер.

"У нас была долгая дискуссия, так что, как вы понимаете, я полностью поддержу Карлоса. Он полностью предан делу, и мы знаем, что нам придется выполнять эту работу вместе. Вместе мы профессионалы".

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Напомним, что днем ранее Феррари провела презентацию нового болида и ливреи. На ISPORT можно ознакомиться с уже представленными машинами и их ливреями на сезон-2024.

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