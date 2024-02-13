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Автоспорт

Мерседес может взять на место Хэмилтона "нового Ферстаппена"

Фернандо Алонсо является "планом Б".
Сегодня, 09:55
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Основным планом Мерседеса является приглашение молодого пилота на место Хэмилтона, утверждает The Race.

Издание убеждено, что Тото Вольфф хочет видеть в паре с Расселом молодого Андреа Кими Антонелли. 17-летний пилот в этом году дебютирует в Формуле-2.

Антонелли считается очень талантливым гонщиком, а после того, как Тото ошибся, не подписав в свое время Ферстаппена, Мерседес более не хочет упускать перспективных пилотов.

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Если итальянец сумеет показать в Формуле-2 ровно то, чего от него ждут, команда готова предоставить ему место пилота в следующем сезоне.

Однако у Мерседес есть и запасной план - Фернандо Алонсо, который будто бы и не против присоединится к "серебрянным стрелам".

Ранее также Алонсо рассказал о планах на ближайшие пару лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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