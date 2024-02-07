Обиженный Сайнс, возвращение Боттаса или шанс для молодежи: кто заменит Хэмилтона в Мерседес

ISPORT представляет пять основных и два дополнительных претендента на будущее свободное место за рулем болида "серебряных стрел".

То, что все фанаты Формулы 1 видели либо в своих мечтах, либо в своих кошмарах, сбылось - Льюис Хэмилтон будет выступать за Феррари.

Спустя 13 лет в Мерседес было сложно представить, что семикратный чемпион мир наденет красный комбинезон, но это станет реальностью в 2025 году.

Переход сэра Льюиса в Скудерию застал врасплох Мерседес и Тото Вольффа лично. К их счастью, у немецкой команды есть еще год, чтобы определиться с пилотом, который заменит британца.

И пока "серебряные стрелы" еще не объявили имя сменщика Хэмилтона, ISPORT решил прикинуть несколько вариантов, которые, на данный момент, имеют некоторый смысл.

Вариант №1: прямой обмен на Сайнса

Подобное в Формуле 1 происходит максимально редко, обычно таким промышляли Ред Булл и Торо Россо, меняя местами пилотов. Но в этом случае такой обмен имеет смысл.

Карлос Сайнс не сумел договориться с Феррари о сроке действия контракта и теперь, по окончанию сезона-2024, он станет самой "горячей" опцией на рынке пилотов. Если Мерседес не договорится с ним заранее.

Источник: Getty Images

Испанцу уже 29 лет, ему сейчас нельзя идти в команду сильно ниже уровня Скудерии. И Мерседес видится идеальным для него вариантом. Однако у немцев есть один серьезный конкурент в лице Ауди.

Ни для кого не секрет, что отец Сайнса, Карлос Сайнс-старший, уже работает в качестве посредника, предлагая сыну согласиться на предложение Ауди. От этого выбора Карлоса будет зависеть то, как пройдут ближайшие лет пять-шесть его карьеры.

Вероятность: 65%.

Вариант №2: перехватить Алонсо

Этот переход будет в стиле самого Нандо, а не команды, но в этом и нет ничего такого предосудительного.

Алонсо, переходя в Астон Мартин, подписал трехлетний контракт по схеме 1+1+1. То есть, после каждого сезона он может покинуть британский коллектив. Причем выбор делает сам гонщик.

Источник: Getty Images

Как оказалось, Хэмилтон подписал двухлетний контракт с Мерседес по такой же схеме. Поэтому никто не удивится, если команда из Брэкли решит рискнуть и переманить Фернандо.

На решение самого Алонсо повлияет то, как пройдет следующий сезон. Если он увидит, что АМ никак не спрогрессировал по сравнению с прошлым годом, его ничто не удержит в команде.

Нандо 42 года, а потому терять время в команде, которая не сможет бороться за победы, он вряд ли захочет. А такой опытный, титулованный и медийный человек, как Фернандо Алонсо, будет Мерседес очень кстати.

Вероятность: 60%.

Вариант №3: возвращение Боттаса

Валттери Боттаса можно было бы считать самым безопасным для Мерседес вариантом. Если бы не одно "но".

Все в команде прекрасно знакомы с финским гонщиком. Все знают, на что он способен. Валттери, в лучших традициях Кими Райкконена, не вспыльчивый, не конфликтный, спокойный. Поэтому он был бы идеальной заменой Льюиса.

Источник: Getty Images

Все это было бы так, если бы в команде не было Джорджа Расселла. Именно с британцем у Боттаса был конфликт, когда тот заговорил о желании сменить Уильямс на Мерседес. Именно у этой пары была авария на Гран-при Эмилии-Романьи-2021, которая вызвала негодование в боксах немецкой команды.

Возвращать Боттаса - хороший вариант, но не когда его напарником будет Расселл. Это все равно что бросить Ментос в Кока-Колу и ждать, что никакой химической реакции не будет.

Вероятность: 15%.

Вариант №4: выкуп контракта Албона

Вернувшись в Формулу 1 два года назад в составе Уильямса, Алекс Албон продолжает доказывать, что он будет хорошей опцией на роль лидера в команде средней группы пелотона или даже чуть выше.

Именно такой командой в ближайшем будущем и рискует стать Мерседес. И вот такой Албон может отлично зайти в этот коллектив.

В отличие от Боттаса, Алекс может похвастаться хорошими отношениями с Расселлом. Понятно, когда команда борется за победы с двумя равными пилотами, может произойти всякое - никакая дружба не спасет. Но сейчас эта комбинация может считаться чуть ли не идеальной.

Источник: Getty Images

Недавно руководитель Уильямса Джеймс Воулз заявил, что Албон подписал контракт до конца 2025 года. Но это не должно стать проблемой.

У команд хорошее сотрудничество по силовым установкам, которое будет продолжаться и дальше. Воулз раньше был директором по стратегии Мерседес. Так что можно предположить, что команды смогут договориться о компенсации.

Главной проблемой для "серебряных стрел" станет Ред Булл, который, по сообщениям инсайдеров, предложил Албону вариант с возвращением на три года. И если у него осталась обида за увольнение, то тайский гонщик станет отличным дополнением к Джорджу Расселлу.

Вероятность: 70%.

Вариант №5: красивая история с Шумахером

Вариант с Миком Шумахером - это больше про красивую параллель с его отцом, великим Михаэлем Шумахером.

Лишившись места в Хаас, 24-летний немец сумел остаться в Формуле 1, став резервным пилотом Мерседес. Теперь он считается одним из претендентов на место Хэмилтона.

Источник: Getty Images

Почти всем уже очевидно, что Мик и далеко не так хорош, как его отец. Но его повышение до боевого пилота может стать не только красивой историей, но и привлекательной опцией для инвесторов, ведь это будет немец за рулем немецкого болида.

Но верится в такое развитие событий очень слабо. Уж слишком более привлекательными видятся другие кандидаты - Шумахер на их фоне кажется не таким уж и предпочтительным вариантом.

Вероятность: 5%.

Бонусный вариант: шанс для молодых пилотов

Сомнительно, что Мерседес пойдет на этот шаг, но это не значит, что такой вариант стоит исключать.

Сейчас в молодежной академии немецкого коллектива есть парочка имен, которые фигурируют в слухах на замену Хэмилтона.

Одним из них является 17-летний Андреа Кими Антонелли. Это итальянский гонщик, отец которого был фанатом Кими Райкконена, на что указывает второе имя его сына. В 2024 году Андреа будет участвовать в Формуле 2, пропустив Формулу 3.

Да, Вольфф поспешил заявить, что Антонелли рано думать о месте в Формуле 1, но за будущий год это мнение может еще сто раз поменяться.

Второй - Фредерик Вести, 22-летний датчанин, у которого есть опыт вождения болида Мерседес: в 2022 году он побывал на тестах в Абу-Даби, а в прошлом сезоне он участвовал в первой практике Гран-при Мексики.

Андреа Кими Антонелли и Фредерик Вести / Источник: Getty Images

Однако нынешний статус Мерседес не позволяет верить в то, что кто-то из молодежи станет напарником Расселла. Тото Вольфф наверняка сделает ставку на опытного гонщика, который сможет стабильно добывать результат и помогать команде с развитием болида.

Вероятность: 10%.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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