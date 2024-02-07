Обиженный Сайнс, возвращение Боттаса или шанс для молодежи: кто заменит Хэмилтона в Мерседес
То, что все фанаты Формулы 1 видели либо в своих мечтах, либо в своих кошмарах, сбылось - Льюис Хэмилтон будет выступать за Феррари.
Спустя 13 лет в Мерседес было сложно представить, что семикратный чемпион мир наденет красный комбинезон, но это станет реальностью в 2025 году.
Переход сэра Льюиса в Скудерию застал врасплох Мерседес и Тото Вольффа лично. К их счастью, у немецкой команды есть еще год, чтобы определиться с пилотом, который заменит британца.
И пока "серебряные стрелы" еще не объявили имя сменщика Хэмилтона, ISPORT решил прикинуть несколько вариантов, которые, на данный момент, имеют некоторый смысл.
Вариант №1: прямой обмен на Сайнса
Подобное в Формуле 1 происходит максимально редко, обычно таким промышляли Ред Булл и Торо Россо, меняя местами пилотов. Но в этом случае такой обмен имеет смысл.
Карлос Сайнс не сумел договориться с Феррари о сроке действия контракта и теперь, по окончанию сезона-2024, он станет самой "горячей" опцией на рынке пилотов. Если Мерседес не договорится с ним заранее.
Испанцу уже 29 лет, ему сейчас нельзя идти в команду сильно ниже уровня Скудерии. И Мерседес видится идеальным для него вариантом. Однако у немцев есть один серьезный конкурент в лице Ауди.
Ни для кого не секрет, что отец Сайнса, Карлос Сайнс-старший, уже работает в качестве посредника, предлагая сыну согласиться на предложение Ауди. От этого выбора Карлоса будет зависеть то, как пройдут ближайшие лет пять-шесть его карьеры.
Вероятность: 65%.
Вариант №2: перехватить Алонсо
Этот переход будет в стиле самого Нандо, а не команды, но в этом и нет ничего такого предосудительного.
Алонсо, переходя в Астон Мартин, подписал трехлетний контракт по схеме 1+1+1. То есть, после каждого сезона он может покинуть британский коллектив. Причем выбор делает сам гонщик.
Как оказалось, Хэмилтон подписал двухлетний контракт с Мерседес по такой же схеме. Поэтому никто не удивится, если команда из Брэкли решит рискнуть и переманить Фернандо.
На решение самого Алонсо повлияет то, как пройдет следующий сезон. Если он увидит, что АМ никак не спрогрессировал по сравнению с прошлым годом, его ничто не удержит в команде.
Нандо 42 года, а потому терять время в команде, которая не сможет бороться за победы, он вряд ли захочет. А такой опытный, титулованный и медийный человек, как Фернандо Алонсо, будет Мерседес очень кстати.
Вероятность: 60%.
Вариант №3: возвращение Боттаса
Валттери Боттаса можно было бы считать самым безопасным для Мерседес вариантом. Если бы не одно "но".
Все в команде прекрасно знакомы с финским гонщиком. Все знают, на что он способен. Валттери, в лучших традициях Кими Райкконена, не вспыльчивый, не конфликтный, спокойный. Поэтому он был бы идеальной заменой Льюиса.
Все это было бы так, если бы в команде не было Джорджа Расселла. Именно с британцем у Боттаса был конфликт, когда тот заговорил о желании сменить Уильямс на Мерседес. Именно у этой пары была авария на Гран-при Эмилии-Романьи-2021, которая вызвала негодование в боксах немецкой команды.
Возвращать Боттаса - хороший вариант, но не когда его напарником будет Расселл. Это все равно что бросить Ментос в Кока-Колу и ждать, что никакой химической реакции не будет.
Вероятность: 15%.
Вариант №4: выкуп контракта Албона
Вернувшись в Формулу 1 два года назад в составе Уильямса, Алекс Албон продолжает доказывать, что он будет хорошей опцией на роль лидера в команде средней группы пелотона или даже чуть выше.
Именно такой командой в ближайшем будущем и рискует стать Мерседес. И вот такой Албон может отлично зайти в этот коллектив.
В отличие от Боттаса, Алекс может похвастаться хорошими отношениями с Расселлом. Понятно, когда команда борется за победы с двумя равными пилотами, может произойти всякое - никакая дружба не спасет. Но сейчас эта комбинация может считаться чуть ли не идеальной.
Недавно руководитель Уильямса Джеймс Воулз заявил, что Албон подписал контракт до конца 2025 года. Но это не должно стать проблемой.
У команд хорошее сотрудничество по силовым установкам, которое будет продолжаться и дальше. Воулз раньше был директором по стратегии Мерседес. Так что можно предположить, что команды смогут договориться о компенсации.
Главной проблемой для "серебряных стрел" станет Ред Булл, который, по сообщениям инсайдеров, предложил Албону вариант с возвращением на три года. И если у него осталась обида за увольнение, то тайский гонщик станет отличным дополнением к Джорджу Расселлу.
Вероятность: 70%.
Вариант №5: красивая история с Шумахером
Вариант с Миком Шумахером - это больше про красивую параллель с его отцом, великим Михаэлем Шумахером.
Лишившись места в Хаас, 24-летний немец сумел остаться в Формуле 1, став резервным пилотом Мерседес. Теперь он считается одним из претендентов на место Хэмилтона.
Почти всем уже очевидно, что Мик и далеко не так хорош, как его отец. Но его повышение до боевого пилота может стать не только красивой историей, но и привлекательной опцией для инвесторов, ведь это будет немец за рулем немецкого болида.
Но верится в такое развитие событий очень слабо. Уж слишком более привлекательными видятся другие кандидаты - Шумахер на их фоне кажется не таким уж и предпочтительным вариантом.
Вероятность: 5%.
Бонусный вариант: шанс для молодых пилотов
Сомнительно, что Мерседес пойдет на этот шаг, но это не значит, что такой вариант стоит исключать.
Сейчас в молодежной академии немецкого коллектива есть парочка имен, которые фигурируют в слухах на замену Хэмилтона.
Одним из них является 17-летний Андреа Кими Антонелли. Это итальянский гонщик, отец которого был фанатом Кими Райкконена, на что указывает второе имя его сына. В 2024 году Андреа будет участвовать в Формуле 2, пропустив Формулу 3.
Да, Вольфф поспешил заявить, что Антонелли рано думать о месте в Формуле 1, но за будущий год это мнение может еще сто раз поменяться.
Второй - Фредерик Вести, 22-летний датчанин, у которого есть опыт вождения болида Мерседес: в 2022 году он побывал на тестах в Абу-Даби, а в прошлом сезоне он участвовал в первой практике Гран-при Мексики.
Однако нынешний статус Мерседес не позволяет верить в то, что кто-то из молодежи станет напарником Расселла. Тото Вольфф наверняка сделает ставку на опытного гонщика, который сможет стабильно добывать результат и помогать команде с развитием болида.
Вероятность: 10%.
Алексей Погорелов, ISPORT.ua
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