Ред Булл предложил многолетний контракт своему бывшему пилоту

Мечты Даниэля Риккардо завершить карьеру за рулем "быков" могут быть разрушены.

Пока все обсуждают будущий переход Льюиса Хэмилтона из Мерседес в Феррари, Ред Булл занялся вопросом второго пилота на сезон-2025.

Как сообщает RBR Daily со ссылкой на журналиста Питера Уиндзора, австрийский коллектив принял решение вернуть своего бывшего подопечного.

Действующие обладатели Кубка конструкторов предложили трехлетний контракт нынешнему пилоту Уильямс Алексу Албону, который должен вновь стать напарником Макса Ферстаппена в 2025 году.

"Я не могу себе представить, что он откажется от этого. Насколько я понимаю, это не на 100%, но на 90% верно", - заявил Уиндзор.

Таким образом 27-летний тайский гонщик должен заменить Серхио Переса, чей контракт с "быками" подойдет к концу по завершению сезона-2024. На роль напарника Ферстаппена также претендует Даниэль Риккардо, который в новом сезоне будет выступать за Visa Cash App RB.

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Напомним, что Алекс Албон уже выступал за рулем Ред Булл. Он заменил Пьера Гасли после двенадцатого этапа сезона-2019. После сезона-2020 он на год лишился места в Формуле 1, затем вернувшись в составе Уильямса.

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