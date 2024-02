"Шанс осуществить детскую мечту": Хэмилтон опубликовал новое заявление о переходе в Феррари

Прошло несколько дней с того момента, как Льюис Хэмилтон шокировал всех в Формуле 1, объявив о своем уходе из Мерседес.

В 2025 году семикратный чемпион мира присоединится к Феррари, где он заменит Карлоса Сайнса в статусе напарника Шарля Леклера.

Теперь 39-летний британец в социальных сетях опубликовал новый пост, в котором он более подробно рассказал о том, что произошло.

"Это были сумасшедшие несколько дней, наполненные целой гаммой эмоций. Но, как вы все теперь знаете, после невероятных 11 лет в команде Мерседес пришло время начать новую главу в моей жизни -я присоединюсь к Скудерии Феррари в 2025 году".

"Мне невероятно повезло: после того, как я добился с Мерседес того, о чем в детстве мог только мечтать, у меня теперь есть шанс осуществить еще одну детскую мечту. Ездить на Феррари в красном".

"Мерседес был огромной частью моей жизни с 13 лет, поэтому данное решение было самым трудным, которое мне когда-либо приходилось принимать".

"Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли вместе, и очень благодарен за тяжелую работу и преданность делу всем, с кем я работал на протяжении многих лет, и, конечно же, Тото (Вольффу), за его дружбу, руководство и лидерство".

"Вместе мы завоевали титулы, побили рекорды и стали самым успешным партнерством пилота и команды в истории Формулы 1. И, конечно же, я не могу забыть Ники (Лауду), который был моим большим сторонником и по которому я до сих пор скучаю каждый день".

"Я также должен выразить огромную признательность всему руководству Мерседес-Бенц и всем сотрудникам компании в Германии и во всем мире за поддержку меня на протяжении этих 26 лет".

"Но настало время что-то изменить и принять новый вызов. Я до сих пор помню чувство, когда я с верой совершил прыжок в неизведанное, когда впервые присоединился к Мерседес в 2013 году".

"Однако сейчас я не думаю о 2025 году. Я сосредоточен на предстоящем сезоне и возвращении в строй с Мерседес. Я более мотивирован, чем когда-либо, я в лучшей форме и более сосредоточен, чем когда-либо. Я хочу помочь Мерседес снова победить".

"Я на 100% предан своей работе и полон решимости завершить сотрудничество с командой на высоком уровне".

"Спасибо всем, кто был со мной в этом путешествии. Вы все воодушевили меня, когда я преследую свои мечты. Я надеюсь, что смогу продолжать радовать вас. Как всегда, посылаю вам свою любовь и позитивную энергию".

