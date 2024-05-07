ПСЖ определился с будущим одного из лидеров клуба

За судьбу Доннаруммы можно не переживать.

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма может продлить контракт с ПСЖ. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Стороны планируют обсудить условия нового соглашения в конце сезона. Нынешний контракт вратаря с клубом рассчитан до 2026 года.

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При этом, итальянец выразил желание стать капитаном ПСЖ в следующем сезоне. Нынешним лидером команды является Маркиньос.

В нынешней кампании Доннарумма сыграл 25 матчей в Лиге 1, в которых пропустил 20 голов.

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