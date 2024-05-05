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Хавбек сборной Португалии оказался ненужным ни Роме, ни ПСЖ

Ренату Санчеш будет летом искать новый клуб.
Сегодня, 15:57
Ренату Санчеш / Getty Images
Ренату Санчеш / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Ренату Санчеш будет выставлен на трансфер в летнее окно, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, Рома не намерена выкупать контракт хавбека за 15 млн евро. Напомним, Санчеш провел последний сезон в Риме в аренде, где сыграл лишь 12 матчей.

Санчеш по завершении сезона вернется в ПСЖ, но и в Париже хавбек не нужен, его попытаются сразу продать. При этом контракт хавбека с ПСЖ рассчитан до 2027 года.

Трансфермаркт оценивает Ренату Санчеша всего в 8 млн евро, потому есть большой шанс найти покупателя на игрока. В 2022 году парижане потратили на португальца 15 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси готовит большое предложение по Осимхену.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ренату Санчеш

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