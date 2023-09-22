Моуриньо раскритиковал своего игрока, который травмировался второй раз за этот сезон

Португалец не может понять, как его подопечный умудрился получить очередную травму на старте сезона.

В четверг, 21 сентября, Рома на выезде обыграла Шериф со счетом 2:1 в рамках группового этапа Лиги Европы.

В стартовом составе римлян вышел Ренату Санчеш, недавно восстановившийся после мышечной травмы. Однако уже на 28-й минуте Жозе Моуриньо был вынужден менять португальца, который вновь травмировался.

После матча португальский наставник заявил, что не понимает, как сохранить игрока здоровым.

"Они (Ренату Санчеш и Уссем Ауар) должны играть, им нужен ритм и интенсивность", — цитирует Моуриньо Daily Mail.

"Вот такой вот Ренату, с ним всегда что-то случается, это трудно понять: Бавария его не поняла, ПСЖ его не понял, теперь и у нас есть трудности".

"В воскресенье он сыграл 45 минут, затем три дня отдыхал и ушел после 27 минут. Он всегда под вопросом, трудно понять, почему он всегда травмирован".

Ранее Жозе Моуриньо заявил, что он по-прежнему не считает, что он и его команда проиграли финал прошлогодней Лиги Европы.

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