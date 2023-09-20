iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуриньо: До последнего дня в качестве тренера буду говорить, что Рома не проиграла финал Лиги Европы

Португалец все никак не успокоится.
Сегодня, 22:04
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо вновь поговорил насчет финала Лиги Европы сезона-2022/23, в котором его команда в серии послематчевых пенальти уступила Севилье.

Португальский наставник во время пресс-конференции перед поединком против Шерифа напомнил, что из-за некоторых спорных решений арбитра он не считает себя проигравшим.

"Я буду продолжать говорить это до своего последнего дня в качестве тренера - мы не проиграли финал Лиги Европы против Севильи", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

"Мы НЕ проиграли тот финал в Будапеште, и я не передумаю".

Читай также: Энрике: Дембеле - фантастический игрок, скоро он начнет забивать

Напомним, что матч Лиги Европы Шериф - Рома состоится в четверг, 21 сентября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома севилья Жозе Моуриньо

Статьи по теме

Моуринью: Мне жаль Эмполи Моуринью: Мне жаль Эмполи
Рома предложит улучшенный контракт Дибале Рома предложит улучшенный контракт Дибале
Стало известно, почему Челси не смог летом продать Лукаку Стало известно, почему Челси не смог летом продать Лукаку
Рамос готов вернуться в сборную Испании Рамос готов вернуться в сборную Испании
Помочь журналистам

Видео

Украина - Польша 2:3 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧМ-2024
Украина - Польша 2:3 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧМ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов23:27
Ужасный ляп Онана свел на нет все усилия Манчестер Юнайтед в игре с Баварией
Европа23:19
Хавбек ПСЖ опроверг информацию о конфликте с Месси
Лига Чемпионов23:05
Анчелотти - о Беллингеме: Он обладает выдающимися качествами, а еще он везунчик
Бокс22:51
Фьюри рассказал о своих целях на остаток карьеры
22:46
Украина - Польша 2:3 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧМ-2024
Лига Чемпионов22:26
Красивый спасательный гол Тете в обзоре матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:22
Трубин "привез" пенальти на первых минутах матча Бенфика - Зальцбург
Лига Европы22:04
Моуриньо: До последнего дня в качестве тренера буду говорить, что Рома не проиграла финал Лиги Европы
Европа21:57
Неймар отдыхал с незнакомками в ночном клубе, пока его беременная девушка сидела дома
Лига Чемпионов21:53
Лига чемпионов: Реал обыграл Унион, Бавария сыграет с Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK