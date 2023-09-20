Моуриньо: До последнего дня в качестве тренера буду говорить, что Рома не проиграла финал Лиги Европы

Португалец все никак не успокоится.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо вновь поговорил насчет финала Лиги Европы сезона-2022/23, в котором его команда в серии послематчевых пенальти уступила Севилье.

Португальский наставник во время пресс-конференции перед поединком против Шерифа напомнил, что из-за некоторых спорных решений арбитра он не считает себя проигравшим.

"Я буду продолжать говорить это до своего последнего дня в качестве тренера - мы не проиграли финал Лиги Европы против Севильи", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

"Мы НЕ проиграли тот финал в Будапеште, и я не передумаю".

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Напомним, что матч Лиги Европы Шериф - Рома состоится в четверг, 21 сентября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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