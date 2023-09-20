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Энрике: Дембеле - фантастический игрок, скоро он начнет забивать

Испанский тренер встал на защиту своего подопечного, который совсем не радует результативными действиями.
Сегодня, 19:16
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Во вторник, 19 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле обыграл дортмундскую Боруссию со счетом 2:0.

Голами за парижан отметились Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти, и экс-игрок "шмелей" Ашраф Хакими.

Вновь без результативных действий остался еще один бывший представитель Боруссии Усман Дембеле. Французский вингер перешел в ПСЖ из Барселоны за 50 миллионов евро, но за пять матчей в парижском клубе он не отличился ни голом, ни ассистом.

Однако это не волнует главного тренера парижан Луиса Энрике, который уверен, что игрок еще раззабивается.

"Будь я фанатом какого-либо клуба, я бы заплатил за билет, чтобы увидеть игру Дембеле. У него другие качества. Он может промахнуться три раза, но он волшебный. Он замечательный игрок. Скоро он забьет", - цитирует испанского наставника Фабрицио Романо.

Отметим, что в параллельной встрече Милан доминировал над Ньюкаслом, но так и не сумел вырвать победу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике Усман Дембеле

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