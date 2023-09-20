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ПСЖ без проблем расправился с Боруссией, Ман Сити добыл волевую победу над Црвеной Звездой

Вашему вниманию результаты игр главного еврокубка.
Сегодня, 00:17
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

Во вторник, 19 сентября, в рамах первого тура Лиги чемпионов состоялись сразу два матча.

В первом ПСЖ принимал на своем поле Боруссию Дортмунд. Парижане довольно уверенно расправились со своим оппонентом.

Голами отличились Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими. "Шмели" не смогли ничего противопоставить сопернику.

ПСЖ - Боруссия 2:0

Голы: Мбаппе, 49 пенальти, Хакими, 58

В параллельной игре Манчестер Сити встречался со Црвеной Звездой. Гости сенсационно открыли счет голам в конце первого тайма, за что потом поплатились.

Во второй половине игры "горожане" забили трижды, чем добыли первую победу в рамках нового сезона еврокубкового турнира.

Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1

Голы: Альварес, 47, 60, Родри, 73 - Букари, 45

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити ПСЖ Боруссия Дортмунд Црвена Звезда

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