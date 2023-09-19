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Милан - Ньюкалс 0:0 обзор матча и результат игры 19.09.2023

"Россонери" не удалось дожать оппонента.
Вчера, 21:40
Милан - Ньюкасл / Getty Images
Милан - Ньюкасл / Getty Images

Во вторник, 19 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Милан принимал Ньюкасл.

Первый тайм прошел полностью под контролем хозяев. Они создали огромное количество моментов, нанеся за 45 минут 15 ударов, однако мяч упорно не хотел залетать в сетку.

Во второй половине игры уже не было столь сильного натиска со стороны Милана, однако Ньюкасл был все так же бессилен против итальянцев.

За 90 минут интенсивного футбола команды, к сожалению, забить не смогли, ввиду этого вынуждены довольствоваться одним заработанным баллом.

Статистика матча Лиги чемпионов Милан - Ньюкасл

Милан - Ньюкасл 0:0

Ожидаемые голы (xG): 2.05 - 0.19
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 24 - 6
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 16 - 12

Милан: Меньян (Спортьелло, 81), Калабрия (Флоренци, 46), Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 72), Побега (Рейндерс, 61), Рафаэл Леау, Чуквуэзе (Пулишич, 61), Жиру.

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон, 72), Мерфи (Уилсон, 63), Гордон (Альмирон, 63), Исак.

Предупреждения: Калабрия (40), Шер (49), Муса (82), Жиру (83).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ньюкасл

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