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Челси намерен предложить Наполи деньги и двух игроков за Осимхена

"Синим" очень нужен нигерийский форвард.
Сегодня, 13:18
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Лондонский Челси намерен перехватить Виктора Осимхена у ПСЖ, пишет Джанлука Ди Марцио.

Парижане уже провели с форвардом предварительные переговоры и получили устное согласие на переход, но Челси верит, что способен переломить ситуацию. Но для начала нужно договориться с Наполи.

Лондонцы готовы предложить итальянскому клубу 80-90 млн евро, Ромелу Лукаку и кого-то из молодых игроков.

Отметим, что новый спортивный директор Наполи Джованни Манна является большим поклонником бельгийца, что может подтолкнуть клуб к переговорам.

Однако инсайдер ничего не сообщает о готовности самого Осимхена присоединиться к Челси или Лукаку - к Роме.

Ранее также сообщалось, что Интер объявил о первом летнем трансфере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Виктор Осимхен

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