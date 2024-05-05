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Тренер Интера объявил о первом трансфере клуба этим летом

"Нерадзурри" подписали нового форварда.
Сегодня, 11:31
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Симоне Индзаги объявил о первом трансфере Интера.

Главный тренер "нерадзурри" подтвердил, что форвард Порту Мехди Тареми пополнит обойму клуба.

"Да, мы подписали Тареми из Порту как свободного агента. Он важный игрок на международном уровне, он забил много голов, поэтому мы очень рады этому переходу", – сказал Индзаги в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В этом сезоне на счету Тареми пять голов и три ассиста в 21 матче чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что защитник Интера будет оштрафован за оскорбительный плакат.

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