Защитник Интера будет оштрафован за оскорбительный плакат

Дензел Дамфрис будет наказан, как и другие до него.

Защитник Интера Дензел Дамфрис получит штраф за свое поведение во время празднования скудетто, пишет La gazzetta dello sport.

Напомним, ниерландец поднял плакат на котором он держит на поводке собаку с головой защитника Милана Тео Эрнандеса. Прокуратура получила видеодоказательства и открыла дело против игрока.

В 2022 году игроки "россонери" также поднимали оскорбительные плакаты в адрес Интера и получили штрафы.

Игроки Ромы, кричавшие оскорбительные кричалки против Лацио получили свои штрафы, так что итог дела против Дамфриса не вызывает сомнений. Единственный вопрос - сумма штрафа.

Ранее также сообщалось, что ветеран Милана покинет клуб летом.

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