Ветеран Милана покинет клуб после окончания сезона

Агента защитника Милана Симона Кьера заявил, что его клиент покинет клуб по завершении сезона.

Напомним, 37-летний датчанин присоединился к Милану в 2020 году всего за 3,5 млн евро. С тех пор Симон провел 120 матчей, в которых забил один гол и сделал три ассиста.

Агент футболиста Миккель Бек заявил, что по окончании контракта Кьера клуб решил его отпустить - это обоюдное желание сторон. Для датчанина игра за Милан стала сбывшейся мечтой.

"Это естественное прощание с клубом, игрой в котором Симон наслаждался на протяжении более чем четырех лет. Сейчас это кажется правильным решением.

Много лет назад Симон сказал мне, что он хочет однажды поиграть за «Милан», и эта мечта сбылась самым прекрасным образом. И действительно, Милан стал клубом, в котором Симон провел больше всего матчей.

Его мечты и амбиции заключались в том, чтобы помочь клубу вернуться туда, где он должен быть – на вершину итальянского футбола. И с момента перехода ему удалось выиграть чемпионат и закрепляться на высоких позициях каждый год. И клуб вернулся на вершину Европы – в прошлом сезоне Милан дошел до полуфинала Лиги чемпионов", - приводит слова Бека Bold.

Ранее также Тьяго Силва заявил, что покидает Челси летом.

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