Защитник Милана объявил об уходе из клуба

Защитник Милана Симон Кьер заявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

"За эти четыре года я многого достиг. Но, очевидно, я мог бы дать больше, помочь еще большему количеству людей. Сейчас самое подходящее время".

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"Я разделил свое будущее на три части. У меня есть неделя, чтобы сыграть свой последний матч на Сан-Сиро. Затем меня ждет приключение со сборной Дании, а это всегда нечто особенное. А после этого я должен найти подходящее место, чтобы продолжать играть. Но эта неделя будет самой важной", – сказал игрок в интервью клубному сайту.

В текущем сезоне на счету 35-летнего датчанина 19 матчей в рамках Серии А, в которых он отличился одним ассистом.

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