Экс-тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить Милан

Итальянский Милан определился с заменой для Стефано Пиоли.

Как сообщает Фабрицио Романо, «россонери» ведут переговоры с Пауло Фонсекой. В последние часы разговоры перешли на новый этап.

Читай также: Милан пытался подписать одного из самых перспективных форвардов Европы

Фонсека хочет получить эту работу и переговоры идут хорошо. Он заинтересован проектом Милана, и если все пройдет хорошо, стороны будут готовы перейти на следующий, завершающий этап переговоров.

Ныне Пауло тренирует Лилль. С 2019 по 2022 португалец тренировал Рому, а до того донецкий Шахтер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!