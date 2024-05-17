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Экс-тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить Милан

Паулу Фонсека может стать тренером "россонери".
Вчера, 23:39
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

Итальянский Милан определился с заменой для Стефано Пиоли.

Как сообщает Фабрицио Романо, «россонери» ведут переговоры с Пауло Фонсекой. В последние часы разговоры перешли на новый этап.

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Фонсека хочет получить эту работу и переговоры идут хорошо. Он заинтересован проектом Милана, и если все пройдет хорошо, стороны будут готовы перейти на следующий, завершающий этап переговоров.

Ныне Пауло тренирует Лилль. С 2019 по 2022 португалец тренировал Рому, а до того донецкий Шахтер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Милан

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