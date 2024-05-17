Экс-тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить Милан
Паулу Фонсека может стать тренером "россонери".
Итальянский Милан определился с заменой для Стефано Пиоли.
Как сообщает Фабрицио Романо, «россонери» ведут переговоры с Пауло Фонсекой. В последние часы разговоры перешли на новый этап.
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Фонсека хочет получить эту работу и переговоры идут хорошо. Он заинтересован проектом Милана, и если все пройдет хорошо, стороны будут готовы перейти на следующий, завершающий этап переговоров.
Ныне Пауло тренирует Лилль. С 2019 по 2022 португалец тренировал Рому, а до того донецкий Шахтер.
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