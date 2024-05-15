Милан пытался подписать одного из самых перспективных форвардов Европы
"Быки" не захотели по дешевке продавать своего игрока.
РБ Лейпциг отказался продать форварда Беньямина Шешко в Милан по цене ниже клаусулы. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.
Итальянский клуб пытался договориться о снижении цены через посредников, но предложение было отклонено.
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Тем не менее, Милан планирует усилить линию нападения, рассматривая также Серу Гирасси из Штутгарта и Джонатана Дэвида из Лилля.
В текущем сезоне на счету 20-летнего словенца 13 голов и 2 ассиста в 30 матчах Бундеслиги.
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