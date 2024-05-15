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Милан пытался подписать одного из самых перспективных форвардов Европы

"Быки" не захотели по дешевке продавать своего игрока.
Сегодня, 21:51
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

РБ Лейпциг отказался продать форварда Беньямина Шешко в Милан по цене ниже клаусулы. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Итальянский клуб пытался договориться о снижении цены через посредников, но предложение было отклонено.

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Тем не менее, Милан планирует усилить линию нападения, рассматривая также Серу Гирасси из Штутгарта и Джонатана Дэвида из Лилля.

В текущем сезоне на счету 20-летнего словенца 13 голов и 2 ассиста в 30 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан РБ Лейпциг Беньямин Шешко

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