iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан рассматривает защитника Тоттенхэма как основную цель

Эмерсон Роял все равно не нужен Постекоглу.
Сегодня, 12:03
Эмерсон Роял / Getty Images
Эмерсон Роял / Getty Images

Итальянский Милан может попробовать купить защитника Тоттенхэма Эмерсона Рояла, пишет Фабрицио Романо.

После назначения Энджа Постекоглу бразилец выпал из основного состава, проведя лишь 1 300 минут в текущем сезоне, чаще оставаясь на лаве запасных.

В планах же Милана усилить позицию правого защитника, но не тратить на нее слишком много денег. Эмерсон же оценивается в 18 млн евро.

Кроме того, "шпоры", вероятней всего, будут не против заработать хоть какие-то деньги на практически ненужном игроке и с радостью продадут бразильца.

Ранее также сообщалось, что Шахтер уже сделал предложение по игроку Флуминенсе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Уильямс продлил контракт с одним из пилотов Уильямс продлил контракт с одним из пилотов
Фьюри сообщил, с каким весом подходит к бою с Усиком Фьюри сообщил, с каким весом подходит к бою с Усиком
Ворскла - Шахтер: прогноз на финал Кубка Украины 15.05.2024 Ворскла - Шахтер: прогноз на финал Кубка Украины 15.05.2024
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: финалы Кубков Украины и Италии, матчи Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико и ПСЖ
просмотров

Последние новости

Формула 112:38
Уильямс продлил контракт с одним из пилотов
Бокс12:05
Фьюри сообщил, с каким весом подходит к бою с Усиком
Европа12:03
Милан рассматривает защитника Тоттенхэма как основную цель
Украина11:35
Ворскла - Шахтер: прогноз на финал Кубка Украины 15.05.2024
Бокс11:30
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки
Формула 111:28
ФИА открыла тендер на поставку нового гало
Украина11:10
Ворскла - Шахтер: Где смотреть финал Кубка Украины-2024
Украина10:59
Шахтер предложил 10 млн евро за бразильского форварда
Бокс10:44
Рассекречены рекордные гонорары Усика и Фьюри за бой
Европа10:25
Гвардиола: Последняя игра будет самой тяжелой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK