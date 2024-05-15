Милан рассматривает защитника Тоттенхэма как основную цель
Эмерсон Роял все равно не нужен Постекоглу.
Итальянский Милан может попробовать купить защитника Тоттенхэма Эмерсона Рояла, пишет Фабрицио Романо.
После назначения Энджа Постекоглу бразилец выпал из основного состава, проведя лишь 1 300 минут в текущем сезоне, чаще оставаясь на лаве запасных.
В планах же Милана усилить позицию правого защитника, но не тратить на нее слишком много денег. Эмерсон же оценивается в 18 млн евро.
Кроме того, "шпоры", вероятней всего, будут не против заработать хоть какие-то деньги на практически ненужном игроке и с радостью продадут бразильца.
Ранее также сообщалось, что Шахтер уже сделал предложение по игроку Флуминенсе.
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