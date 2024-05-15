Милан рассматривает защитника Тоттенхэма как основную цель

Итальянский Милан может попробовать купить защитника Тоттенхэма Эмерсона Рояла, пишет Фабрицио Романо.

После назначения Энджа Постекоглу бразилец выпал из основного состава, проведя лишь 1 300 минут в текущем сезоне, чаще оставаясь на лаве запасных.

В планах же Милана усилить позицию правого защитника, но не тратить на нее слишком много денег. Эмерсон же оценивается в 18 млн евро.

Кроме того, "шпоры", вероятней всего, будут не против заработать хоть какие-то деньги на практически ненужном игроке и с радостью продадут бразильца.

Ранее также сообщалось, что Шахтер уже сделал предложение по игроку Флуминенсе.

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