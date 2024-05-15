Шахтер предложил 10 млн евро за бразильского форварда

Флуминенсе оценивает Джона Кеннеди минимум в два раза дороже.

Донецкий Шахтер сделал первое предложение по нападающему Флуминенсе Джону Кеннеди, пишет Bolavip.

Как пишет издание, "горняки" сделали первое предложение в размере 10 млн евро, однако получили отказ.

Флуминенсе ранее отказывал росийским клубам и Коринтиансу так как хочет получить за игрока в два раза больше - не мнее 20 млн евро.

21-летний нападающий в этом сезоне провел лишь четыре матча, не отличившись результативными действиями. Зато в прошлом сезоне Кеннеди в 50-ти матчах забил 17 голов. Трансфермаркт оценивает игрока в 7 млн евро.

Также издание пишет, что интерес к игроку сохраняют клубы 404.

Напомним, что сегодня Шахетр сразиться в финале Кубка Украины с Ворсклой. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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