Лидер сборной Дании решил завершить карьеру

Экс-защитник Милана и сборной Симон Кьер завершил футбольную карьеру.

Об этом официально станет известно в пятницу, когда будет опубликовано соотвествующее заявление экс-футболиста. Сейчас TV 2 опубликовал лишь часть видео с прощанием.

Кьер заявил, что подумывал о завершении карьеры еще осенью 2023 года, однако остался в Милане до конца сезона. Последний матч в карьере датчанин провел 25 мая 2024 года против Салернитаны.

"Сейчас действительно самое время закрыть эту главу. Это решение я принял не после лета, а за год до чемпионата Европы.

На самом деле мысли начали возникать уже осенью 2023 года. Тогда я понял, что мое время в Милане подходит к концу. В моем представлении все кончилось в Милане. Я знал, что лучшего конца и быть не могло. Прощание, которое было на Сан-Сиро и этот опыт… Я понял, что это мой финал.

У меня вообще не было необходимости объявлять что-либо кому-то, кроме себя. Оглядываясь назад, могу сказать, что мог бы легко сделать еще больше и что-то еще более значимое после Милана. Но мне это не нужно. Именно поэтому мы говорим об этом в январе – для меня громкое прощание не было важно", - признался Кьер.

Напомним, что за свою карьеру защитник успел поиграть в Германии, Турции, Италии и Франции. Также у Кьера на счету 132 матча за сборную Дании - это второй показатель в истории команды. Огромную известность Симон получил после эпизода на Евро-2020 в матче против Финляндии, когда Эриксен потерял сознание. Кьер был первым, кто оказал помощь партнеру.

Ранее также сообщалось, что только ветеран Реала вышел пообщаться с прессой после Суперкубка.

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