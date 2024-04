Тьяго Силва покинет Челси после завершения сезона

Челси официально объявил, что Тьяго Силва покинет клуб по завершении сезона.

Напомним, бразильский защитник присоединился к "синим" свободным агентом в августе 2020 года, покинув ПСЖ.

С тех пор 39-летний Силва провел 151 матч, забив девять голов и сделав три голевых передачи. Вместе с Челси он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

💙🇧🇷 Thiago Silva confirms: “I’m gonna leave Chelsea at the end of the season”.



“Goodbyes are for those that leave and don’t come back. I intend on coming back one day”. 🫂pic.twitter.com/W4zM3pWtkt