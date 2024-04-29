Тьяго Силва покинет Челси после завершения сезона

Челси официально объявил, что Тьяго Силва покинет клуб по завершении сезона.

Напомним, бразильский защитник присоединился к "синим" свободным агентом в августе 2020 года, покинув ПСЖ.

С тех пор 39-летний Силва провел 151 матч, забив девять голов и сделав три голевых передачи. Вместе с Челси он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

💙🇧🇷 Thiago Silva confirms: “I’m gonna leave Chelsea at the end of the season”.



“Goodbyes are for those that leave and don’t come back. I intend on coming back one day”. 🫂pic.twitter.com/W4zM3pWtkt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024

Зимой лондонцы предлагали бразильцу новый контракт, но, вероятно, Силва предпочел отправиться домой. По некоторым сведениям, защитника хочет подписать Флуминенсе.

Ранее также сообщалось, что другой бразильский защитник стал третьим самым возрастным игроком, забившим гол в Лиге 1.

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