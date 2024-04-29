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Тьяго Силва покинет Челси после завершения сезона

39-летний защитник попрощался с клубом.
Сегодня, 13:42
Тьяго Силва / chelseafc.com
Тьяго Силва / chelseafc.com

Челси официально объявил, что Тьяго Силва покинет клуб по завершении сезона.

Напомним, бразильский защитник присоединился к "синим" свободным агентом в августе 2020 года, покинув ПСЖ.

С тех пор 39-летний Силва провел 151 матч, забив девять голов и сделав три голевых передачи. Вместе с Челси он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

Зимой лондонцы предлагали бразильцу новый контракт, но, вероятно, Силва предпочел отправиться домой. По некоторым сведениям, защитника хочет подписать Флуминенсе.

Ранее также сообщалось, что другой бразильский защитник стал третьим самым возрастным игроком, забившим гол в Лиге 1.

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