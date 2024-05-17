Усик - Фьюри: смотреть онлайн-трансляцию церемонии взвешивания 17.05.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция церемонии взвешивания украинского и британского боксеров перед боем.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик 18 мая сойдется в ринге с чемпионов по версии WBC Тайсоном Фьюри, поборовшись за звание абсолюта дивизиона.

За день до поединка украинский и британский боксеры примут участие в традиционной церемонии взвешивания.

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Мероприятие состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало церемонии взвешивания в 20:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию церемонии взвешивания Усик - Фьюри

Ранее ISPORT рассказывал о пути Александра Усика к бою за звание абсолютного чемпиона.

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