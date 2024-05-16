Умения мастера vs габариты здоровяка: прогнозы спортсменов и экспертов на бой Усик - Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) уже вскоре сойдется в ринге в историческом бою за звание абсолюта дивизиона с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

После нескольких переносов поединка, то из-за провального выступления "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну, то из-за полученного им в тренировочном лагере рассечения, длительный путь к долгожданному мегафайту приближается к своему концу - украинец и британец встретятся 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Все это время мнения боксерской общественности по поводу фаворита боя были разделены с аргументами в пользу обоих бойцов. Кто-то считал, что Усик значительно превосходит Фьюри в умениях, за счет чего может рассчитывать на победу, другие же отмечали, что, несмотря на мастерство, украинцу может оказаться не по зубам 120-килограмовый прирожденный супертяжеловес.

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ISPORT.ua предлагает ознакомиться, что говорили в боксерском мире по поводу боя Усик - Фьюри.

Прежде всего можно вспомнить, какими ожиданиями по поводу боя делились собственно команды соперников, хотя и с пониманием, что это все же прямо заинтересованные стороны. Так, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен непосредственно перед поединком выражал уверенность, что его подопечный способен одержать досрочную победу, утверждая, что тот пребывает в своей лучшей форме. Слабостью же Александра Усика он называл восприимчивость к ударам по корпусу, чем должен воспользоваться британец.

"Это лучшая форма, в которой я видел Тайсона. Я знаю, что Фьюри готов к бою, а это самое главное. Усик, он побил всех британцев, с которыми дрался. Он победил Тони Беллью, остановил его и нокаутировал. Он дважды обыграл Энтони Джошуа. Можно сказать, что Усик привык драться с большими бойцами. Но думаю, что Фьюри - боец совершенно другого типа. Он может адаптироваться. Тайсон действительно большой мастер на ринге. Думаю, что он остановит Усика. Именно такой я вижу развязку боя. У Усика есть одна особенность - он не любит, когда его бьют по корпусу. Это факт".

В то же время еще один промоутер британского боксера Боб Арум ближе к бою был более острожным в прогнозах, уже на так сильно уповая на превосходство в габаритах своего клиента и ожидая высокой конкурентности будущего противостояния.

"Это отличный поединок. Будет бой на равных. Сначала я думал, что Фьюри слишком большой и легко уничтожит Усика. Теперь же я считаю, что нас ждет намного более конкурентное противостояние. Все может пойти по любому сценарию. К тому же все прогнозы показывают, что это будет равный поединок".

Со своей стороны промоутер Усика Александр Красюк выразил уверенность, что размеры соперника не будут играть решающую роль, и выделил козыри своего подопечного.

"Усик должен побеждать в поединке с Фьюри. Для нас он всегда был фаворитом, потому что люди всегда недооценивали его навыки и габариты. Они считали, что это будет иметь большое значение. Я смотрел старые бои Майка Тайсона. Его рост был 180 сантиметров. Но он отправлял в нокаут парней выше двух метров. Это означает, что в боксе другие вещи важнее размера и роста.

Хуже всего для Фьюри то, что он не знает, что делать с левшой. Это самое худшее для него в бою с Усиком. Он не знает концепции. Тайсон не знает, когда нужно атаковать левшу, а когда отойти. Он допускает обычные технические ошибки и повторяет их много раз. Фьюри пытался переключиться на левшу в бою с Нганну, чтобы получить преимущество, но каждый раз его наказывали".

Менеджер Усика Эгис Климас не исключает вероятности досрочной победы своего клиента, отмечая его большую мотивацию.

"Усик всегда готов морально, он серьезно относится к каждому бою. Усик победит Фьюри, но это будет нелегко. Я даже не удивлюсь, если он остановит Тайсона. Усик измотает его и остановит.

Фьюри заработал много денег, и у него больше нет голода к победам. Усик борется за наследие, а деньги придут с ним. Он дерется за свою страну".

Бывший объединенный чемпион супертяжелого дивизиона и дважды битый Усиком Энтони Джошуа ставит в этом бою на украинского боксера.

"Я дрался с Усиком. Я думаю, что он феноменальный боец, и я думаю, что у него отличная команда. Ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда, а вокруг него отличная команда. После того, как я был с ним в ринге и изучал его, я все еще наблюдаю за ним сейчас. Думаю, что именно он сможет победить".

Еще один поверженный бывший соперник Усика британец Тони Беллью прогнозирует украинскому боксеру победу единогласным решением судей.

"Усик адаптируется к любому стилю, с которым он сталкивается. Тайсон может создать определенные проблемы на ранней стадии поединка из-за своих габаритов, но, в конце концов, Усик адаптируется, приспособится и будет контролировать ход боя. Он победит единогласным решением судей".

Последний на данный момент абсолютный чемпион супертяжелого веса, но еще в эпоху трех поясов, британец Леннокс Льюис считает, что бой решением судей выиграет его соотечественник.

"Фьюри обладает отличными характеристиками: он высокий, умеет боксировать на обеих ногах, дерется как левша и правша, может идти вперед. В данный момент, на мой взгляд, тяжело победить более крупного бойца. Поэтому я всегда говорю, что у более крупного парня есть преимущество. Я думаю, что Фьюри победит по очкам. Но я не сбрасываю Усика со счетов".

Президент WBC Маурисио Сулейман, несмотря на то что поясом организации владеет Фьюри, отметил важность для Украины возможной победы Усика.

"Украина сейчас столько всего переживает. В этой страны достаточно хороших бойцов. Богачук только выиграл пояс WBC Interim. Василий Ломаченко вернул себе титул. Александр Гвоздик подерется с Дэвидом Бенавидесом. Страна, в которую вторглись, должна иметь много энергии, а победы в боксе превозносят дух граждан. Так что победа Усика, это великий момент для украинского народа".

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, признался, что изменил свое мнение по поводу фаворита, после того как увидел, какую форму к бою набрал Фьюри.

"Я ставил на Усика, но затем увидел, как Фьюри сбросил 14 килограммов, и из-за этого поменял свое мнение. Он двигался и выглядел как прежний Фьюри. На мой взгляд, более легкий Тайсон - это лучший и не такой уязвимый Фьюри. Это очень хороший бой. У нас есть левша Усик, и вы знаете, что он покажет. Затем у нас есть Тайсон, и мы все знаем, что он демонстрирует, когда находится в форме. К тому же в большинстве случаев он ментально жесткий".

Украинский экс-чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик склоняется в пользу соотечественника.

"Как только Усик перешел в хэвивейт, а Фьюри примерно в это же время побил Уайлдера, мне казалось, что Сашке будет очень сложно. И даже больше. Тогда я не видел, как вообще он может победить Фьюри. А сейчас я даже немного больше склоняюсь в пользу Усика. Где-то 60/40. Потому что я знаю, как он работает. И потому что я вижу, что в это же самое время с Фьюри что-то происходит не то. Игры разума от Сашки сработали. Думаю, Усик и вправду сидит в голове у Фьюри. Также у Фьюри был невнятный бой с очень мелким Каннингемом. У меня фаворит Усик. Но при этом я бы не списывал Фьюри со счетов. Это опасный бой. Произойти может все что угодно".

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович считает, что Усик должен одолеть оппонента за счет своих навыков.

"Усик победит в этом поединке. Я отдаю ему преимущество в этом бою. Я предсказываю, что Усик победит. Конечно, это тяжелый поединок для него. Это тяжелый бой для обоих, но у меня такой прогноз. На мой взгляд, Усик - более совершенный боец".

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко отметил, что безусловно будет поддерживать Усика, но указал на то, что в поединках супертяжей каждый удар может стать решающим.

"Фьюри нужно есть поменьше вредной еды, не употреблять алкоголь и наркотики и хорошо подготовиться к этому бою. Все ожидают крайне драматичного поединка, но никто в мире не может предсказать исход этого боя. Это супертяжелый вес, здесь каждый удар может оказаться решающим. И самой большой ошибкой будет говорить, кто победит. Конечно, я держу кулаки за Усика. Я надеюсь, что Александр окажется победителем этого боя и привезет титул WBC обратно в Украину. Но давайте посмотрим".

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC, очевидно не оставляет шансов Усику, мотивируя это тем, что украинский боксер не является прирожденным супертяжеловесом.

"Хочу обратиться к людям, которые подбадривают Усика. Ваш парень не справится с этой работой. Все те, кто думает, будто раздутый средневес может победить, забудьте об этом. Тайсон будет готов, вопрос в том, будет ли готов Усик? Тайсон в хорошей форме, не так ли? Меня очень расстроило рассечение, потому что Тайсон был в отличной форме. Наша команда проделал отличную работу".

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи и вовсе сделал категорическое заявление, отдав предпочтение Фьюри.

"Усик проиграет Фьюри, а затем сразу же завершит карьеру. Ничего плохого о нем не скажу, он серьезный парень. Но сразу же после поражения он поймет, что у него нет шансов вернуться и вновь вернуть все титулы. Фьюри слишком большой для Усика. Несмотря на то что Александр проделал крутую работу в супертяжелом дивизионе, завоевал три титула, ему будет невероятно сложно с этим здоровяком".

Бывший тренер Усика Джеймс Али Башир считает, что у его экс-подопечного есть хорошие шансы на победу, но не исключает и противоположного результата.

"У Усика есть очень хорошая возможность. Но Фьюри, которого мы увидим в поединке с Александром, будет сильно отличаться от того, что мы видели в бою с Нганну. Тайсон будет полностью готов. Это будет тяжелый бой для обоих. Но считаю, что у Усика очень хороший шанс победить. Думаю, Тайсон будет делать то, что он делает обычно - прессинговать, висеть на нем, и у него очень хороший джеб, как для такого большого парня. Поэтому это тяжелый бой. Могу видеть, как Усик победит раздельным решением судей, и могу видеть, как Фьюри выиграет единогласным решением".

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что в будущем противостоянии отдает предпочтение Фьюри.

"Я с нетерпением жду этого боя. Это будет интересный поединок. Я выбираю Фьюри, ведь думаю, что он одолеет Усика. Он собирается догнать его и победить. Я думаю, что он лучший боец в мире, особенно в супертяжелом весе. Великие бойцы могут проиграть, великие бойцы могут выглядеть плохо, но это не мешает им быть великими".

Известный промоутер Эдди Хирн признался, что, несмотря на все уважение к Усику, он будет поддерживать Фьюри с прицелом на возможную организацию боя с его подопечным Энтони Джошуа.

"Поединок Джошуа с Фьюри - это самый большой бой в истории бокса. Поэтому я хочу, чтобы Тайсон победил. На самом деле я люблю Усика и очень сильно его уважаю, но ради Эй Джея я хочу, чтобы Фьюри победил в этом поединке.

Я хочу, чтобы Фьюри стал абсолютным чемпионом. А затем, если титул IBF станет вакантным, то, возможно, летом Джошуа подерется с Хрговичем. Я знаю, что у Усика и Фьюри сделка на два боя, но, давайте скажем честно, будет много давления с целью устроить поединок Джошуа - Фьюри".

Бывший соперник Усика и Фьюри Дерек Чисора не видит очевидного фаворита, но считает, что после рассечения есть способ одолеть британца.

"Это отличный поединок. Мне реально без разницы, кто победит, а кто нет. Я хочу, чтобы они подарили нам отличный бой. Мне плевать. В последний раз, когда мы видели абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, вы, пожалуй, еще писались в штаны.

Я могу быть честным? Это мой прогноз. Я вижу, как Усик выиграет бой, потому что он будет целиться в одно и то же место. Он будет бить тем же джебом в то место, где было рассечение. Поэтому в конце девятого или десятого раунда судья остановит бой в пользу Усика из-за рассечения возле глаза Фьюри".

Полное равенство в противостоянии ожидает еще один бывший соперник Фьюри Диллиан Уайт.

"Я затрудняюсь сделать прогноз на этот бой. Очень сложно выбрать. Можно привести аргументы в пользу обоих парней, и это 50 на 50. Дело в том, кто больше хочет этого, и кто делает правильные вещи на тренировках. Фьюри просыпается для настоящих боев. Он не будет готовиться к Усику так же, как к Нганну. Это видно по тому, что он был в форме, когда бой с Усиком был перенесен".

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер также не отдает предпочтение одному из боксеров.

"В этом бою шансы 50 на 50. Люди смотрят на габариты Фьюри как на большое преимущество, но это необязательно имеет значение, ведь Усик может занять низкую стойку, из-за чего Тайсону будет тяжело к нему дотянуться. Если Усик сможет сближаться и уходить очень быстро, то мне кажется, что скорость может стать важным фактором".

Кто еще отдавал предпочтение Усику:

Дэвид Хэй, бывший чемпион двух дивизионов

Джордж Гроувз, бывший чемпион мира

Дюк Маккензи, экс-чемпион мира в трех весовых категориях

Сергей Богачук, временный чемпион WBC в первом среднем весе

Бернд Бенте, бывший менеджер Владимира Кличко

Мик Хеннесси, бывший промоутер Фьюри

Санел Хасанович, спарринг-партнер Усика

Цотне Рогава, украинский боксер

Фернандо Варгас, бывший чемпион мира

Стив Каннингем, бывший чемпион мира

Анатолий Дудченко, украинский тренер

Даррен Шили, спарринг-партнер Усика

Артем Далакян, украинский экс-чемпион мира

Кто еще отдавал предпочтение Фьюри:

Дэйв Аллен, британский супертяжеловес

Томми Фьюри, британский тяжеловес, брат Тайсона

Джордан Томпсон, британский боксер, спарринг-партнер Усика и Фьюри

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа

Чжан Чжилей, китайский супертяжеловес

Крис Алгиери, бывший чемпион мира

Рикки Хаттон, бывший чемпион мира

Тай Митчелл, спарринг-партнер Фьюри

Рой Джонс, бывший абсолютный чемпион

Ричи Вудалл, экс-тренер Энтони Джошуа

Амир Хан, бывший чемпион мира

Энди Ли, тренер Джозефа Паркера

Роберт Гарсия, американский тренер

Отто Валлин, шведский супертяжеловес

Шейн Фьюри, младший брат Тайсона

Мартин Баколе, конголезский супертяжеловес

Спенсер Браун, менеджер Фьюри

Билли Джо Сондерс, экс-чемпион мира в двух весовых категориях

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

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