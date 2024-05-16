Александр Усик. Путь к бою за звание чемпиона мира

ISPORT вместе с GGBET рассказывает о том, как украинский чемпион добрался до исторического поединка.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

21 июля 2018 года. Именно в тот день украинец стал абсолютным чемпионом в крузервейте, одолев представителя Московии Мурата Гассиева.

Тогда Александр заявил, что у него появилась новая цель - стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Именно это он может достичь уже очень скоро.

"Когда я выступал в первом тяжелом весе, я сказал себе, что после завоевания всех четырех титулов в этом дивизионе я поднимусь в хэвивейт. Я сдержал свое слово и перешел в супертяжелый дивизион", - так Усик рассказал, когда он принял решение перебраться в супертяжелый дивизион.

Мы сейчас расскажем, каким был его путь к возможности побороться с титул абсолютного чемпиона в этом весе.

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Дебют в супертяжелом весе

Первый поединок украинца в новом для себя весе удалось организовать с большими трудностями.

Первым соперником Усика должен был стать бывший претендент на титулы чемпиона мира в супертяжелом весе Карлос Такам (36-5-1, 28 КО). Противостояние было запланировано на 25 мая, но оно сорвалось, ведь Александр травмировал бицепс и не мог боксировать.

Следующая дата боя была названа 12 октября. Оппонентом Усика должен был стать Тайрон Спонг (14-0, 13 КО), который являлся легендой кикбоксинга. За считанные дни до поединка стало известно, что Спонг провалил допинг-тест. В итоге в срочном порядке нашел замену в качестве ветерана Чазза Уизерспуна.

Украинец прошелся по своему сопернику, который готовился к бою лишь несколько дней. Команда Чазза сняла своего боксера после седьмого раунда, ведь на ринге было избиение.

Поединок с Чисорой

Первым серьезным соперником в супертяжелом весе стал Дерек Чисора. Бой должен был пройти в мае 2020 года, но перенесли на октябрь из-за ограничений и запретов, связанных с пандемией коронавируса. Также украинец перед поединком перенес операцию на локте.

В первой половине поединка боксеры показывали равные притязания на победу - Чисора опытный, хоть и не такой выносливый, а Усик старался действовать за счет своей скорости.

Дерек пользовался ошибками украинца, нанося сильные удары. Главным преимуществом Александра стали его скорость и динамичность. Чисора просто не успевал за соперником, ведь делал ставку на "зарубу".

Усик показал слабое выступление, но победил единогласным решением судей - 117:112, 117:112, 115:113. Команда Чисоры была не согласна с решением, ведь у украинца не было преимущества, но результат не переписать.

Бои с Джошуа

Противостояние украинца со звездным британцем насчитывает два поединка. Александр получил первый титульный бой в супертяжелом весе, будучи в статусе обязательного претендента на титул чемпиона мира во версии WBO. Джошуа владел поясами WBA, IBF, WBO и IBO.

Данный поединок мог не состояться, ведь на бой с Энтони претендовал Тайсон Фьюри, но «Цыганского короля» обязали провести трилогию с Деонтеем Уайлдером. Так что путь для украинца был открыт.

С первых раундов первого боя Усик был очень динамичным, резким и делал большое количество маневров. Джошуа абсолютно провалил начало, пропустив несколько сильных ударов. Так в третьем раунде у Энтони подогнулись коленки от пропущенного удара, но сумел выстоять.

Уже со следующем трехминутке Джошуа изменил тактику, завладев инициативой - навязывал свой темп, держал дистанцию и применял свои габариты. После середины боя инициатива переходила из рук в руки - сначала хорошо показывал себя Усик, который заставлял соперника пятиться, а затем Джошуа демонстрировал свою силу.

Финальные раунды поединка определили судьбу чемпионства. Украинец ускорил темп, больше бил и даже устроили небольшое избиение сопернику. Британец мог проиграть досрочно, но Александру не хватило силы или времени, чтобы добить Джошуа.

В итоге победу единогласным решением судей одержал украинец - 117—112, 116—112 и 115—113. Он стал новым чемпионом дивизиона.

В контракте было условие про реванш, если британец проиграет. Он активировал его сразу после поражения. Важный факт, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен и команда украинца вели переговоры о поединке Усика и «Цыганского короля». Джошуа предлагали деньги, но тот отказался ради второго противостояния с украинцем.

Реванш начался с активных действий украинца, но британец был готов к этому (ко второму бою его готовил другой тренер - Роберт Гарсия). Работу с новым наставником было очень легко оценить, ведь на этот раз Энтони не провалил старт.

Между боксерами не было особых заруб до последних раундов, которые и определили судьбу противостояния. В девятом раунде Джошуа изрядно потряс украинца, пробив в корпус. Украинец выдержал.

После боя Александр откровенно признавался, что мог проиграть в том моменте:

"В тот момент я подумал, что если сейчас упаду – все, финал, то эта эмоция, о которой меня просили пацаны в госпитале, не будет исполнена. Многие из них тоже эмоционально могут упасть. Я сам себе сказал, что нужно отвечать. Им там гораздо труднее, чем мне в ринге. Мне прилетает в перчатках, а туда, в окоп, прилетает снаряд, просто уносящий жизнь".

Затем Усик возродился и просто снес соперника в последующих раундах:

"10-й и 11-й раунд – это некий Феникс, сжегся и возродился. Я победил себя, победил всех тех, кто хотел, чтобы я сдался".

В последнем раунде боксеры выложились по максимум, но досрочную победу никто не добыл. В итоге победу раздельным решением судей одержал Усик: 115-113, 116-112, 113-115.

Скандальная победа в Польше

Украинец провел обязательную защиту пояса по версии WBА. Его соперником стал британец Даниэль Дюбуа.

Поединок был вынесен на торги, которые выиграла украинская промоутерская компания K2 Promotions. Бой был организован во Вроцлове (Польша) с целью, чтобы быть ближе к Украине, где сейчас идет полномасштабная война с Российской Федерацией.

С первых раундов Усик показывал, почему именно он чемпион. Британец же делал ставку на свой нокаутирующий удар.

Самый скандальный эпизод произошел в пятом раунде, когда Александр оказался на настиле ринга, но судья не открыл счет. Это случилось после того, как Дюбуа пробил ниже пояса. В итоге Усик получил несколько минут на восстановление, а затем бой продолжился.

Уже в восьмом раунде Даниэль "взял колено", когда пропустил серию ударов от украинца. В девятом раунде Дюбуа повторил подобный маневр, но затем не смог продолжить поединок. В итоге Усик победил техническим нокаутом.

Было много споров насчет удара в пятом раунде – команда британца даже подала апелляцию, но она была отвергнута. В итоге Усик полноправно победил.

Переносы с Фьюри

Впервые про идею провести поединок заговорили в апреле прошлого года, но организовать его не удалось. В сентябре 2023 года было официально объявлено, что Александр Усик проведет поединок против Тайсона Фьюри.

Тогда украинец провел защиту поясов с Даниэлем Дюбуа, а у британца был намечен поединок против Фрэнсиса Нганну (в октябре). Планировалось, что бой за абсолютное чемпионство состоится в декабре на последней неделе года, но «Цыганский король» получил значительный урон в бою против бывшей звезды UFC. Было принято решение, что поединок состоится в феврале в Саудовской Аравии, однако и тут произошел коллапс…

За несколько недель до исторического боя Фьюри получил травму. Во время спарринга у него открылось кровотечение.

В мире начали обсуждать, что таким образом "Цыганский король" избегает украинца. Но саудовцы серьезные люди и не позволили соскочить именитому спортсмену. Бой перенесли на 18 мая, а, если Фьюри сорвет поединок еще раз, то заплатит неустойку в размере 10 миллионов фунтов.

Компания GGBET оценивает шансы Усика на победу с таким коэффициентом - 1.93, на успех Фьюри - 2.03, шансы, что победитель не будет выявлен, - 22. Также приглашает поддержать нашего чемпиона и предлагает невероятные бонусы на этот легендарный поединок - ФРИБЕТ до 25000 грн для ВСЕХ игроков!

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